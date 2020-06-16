Гаттузо: Мы уважаем Ювентус, но сделаем все для победы в кубке

Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо дал свой комментарий перед завтрашним финалом кубка Италии.

"Всегда тяжело играть против "Ювентуса". Мне кажется, что это у них в ДНК - всегда быть готовыми на высоком уровне. У них великолепный менталитет. Мы уважаем их, но будем расчитывать на собственные силы. Готовы сделать все для победы.

Признаюсь честно, мне очень нравится стиль Сарри. Я часто использую некоторые его наработки. Мне импонирует, как он организовывает линию обороны, а также его контроль мяча", - приводит слова Дженнаро RAI Sport.

В текущем сезоне Гаттузо уже побеждал "Ювентус" в матче чемпионата (2:1).