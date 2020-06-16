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Гаттузо: Мы уважаем Ювентус, но сделаем все для победы в кубке

Италия
(1 голосов)

Будет очень интересный матч

Гаттузо: Мы уважаем Ювентус, но сделаем все для победы в кубке
UA-Футбол
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Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо дал свой комментарий перед завтрашним финалом кубка Италии.

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"Всегда тяжело играть против "Ювентуса". Мне кажется, что это у них в ДНК - всегда быть готовыми на высоком уровне. У них великолепный менталитет. Мы уважаем их, но будем расчитывать на собственные силы. Готовы сделать все для победы.

Признаюсь честно, мне очень нравится стиль Сарри. Я часто использую некоторые его наработки. Мне импонирует, как он организовывает линию обороны, а также его контроль мяча", - приводит слова Дженнаро RAI Sport.

В текущем сезоне Гаттузо уже побеждал "Ювентус" в матче чемпионата (2:1).

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В статье: Ювентус (Турин) Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь) Маурицио Сарри
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