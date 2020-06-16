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Мексиканские страсти: Гаттузо выгнал Лосано с тренировки, форвард уже ищет клуб в Англии
38 миллионов в никуда?
Ирвинг Лосано полностью потерял доверие со стороны Дженнаро Гаттузо. Крайне вероятно, что в "Наполи" он проведет всего один сезон.
Итальянские СМИ сообщили, что он досрочно покинул тренировку команды. Наставник неаполитанцев прокомментировал данный инцидент.
"Любой, кто не выкладывается полностью или кому что-то не нравится, могут в день тренировки не посещать занятия, а просто остаться в раздевалке. Я никому не позволю испортить тренировку".
Лосано не очень понравился данный инцидент. По данным ClaroSports, он попросил Мино Райолу найти ему клуб. Сам мексиканец хотел бы отправиться в Англию, где на него есть претенденты.
Прошлым летом за Ирвинга заплатили 38 миллионов евро. Это рекордный трансфер в истории "Наполи". Он забил три гола в 23-х матчах.