Воин Везувия. Дженнаро Гаттузо вытащил Наполи из жерла вулкана

Если "Ювентус" мы привыкли видеть на сцене финала Кубка Италии, то "Наполи" - далеко не всегда. Уж точно не ожидали такого после катастрофической первой половины сезона 2019/20. Еще в январе никто бы не поверил, что разваленная команда способна на такое. Тем выше следует оценивать работу, проведенную Дженнаро Гаттузо. Андердог, пробивавшийся в карьере и игрока, и тренера с самих низов, благодаря своему "гарибальдийскому духу" (слова экс-игрока "Наполи" Сальваторе Ароники) уже сумел достичь вершин. И останавливаться не в его обычаях.

На заборе

Четко уяснить весь ужас ситуации можно было разве что изнутри "Наполи". Но и пресса старалась. Девять матчей подряд во всех турнирах без побед, бунт игроков с отказом отправляться на базу, их крики, в том числе и нецензурные, на зашедшего в раздевалку сына президента Аурелио Де Лаурентиса Эдоардо, угрозы и реальные попытки АДЛ разогнать всех зимой, попытки самих лидеров уехать в Китай и обвинения со стороны клуба в их адрес в наемничестве, обструкция болельщиков в адрес даже любимцев - эту невыносимую атмосферу мы уже .

Карло Анчелотти пытался усидеть на заборе.

Одна нога здесь, другая - там, все вижу, все замечаю, но не вмешиваюсь. Ни с кем не воюю. Такая стратегия полностью провалилась. Ему не хватило характера и нюха. Для экспрессивного, горячего Неаполя он был чужим. Также появились привычные для его последних клубов жалобы игроков на слишком легкие тренировки. В "Наполи" жаловались и на неудобную для них тактическую схему 4-4-2. Капитан Лоренцо Инсинье оказывался в запасе, оборона была одной из худших в Топ-11 лиги. Провалы на всех фронтах.

"Карло похож на моего отца. Он ведет себя как посол, он честен, спокоен и близок ко всем. Мой отец был философом, невероятно приятным человеком. Как Карло. Но я должен был набраться смелости и заявить ему, что он не подходит к типу футбола "Наполи". Он здесь чужой", - Де Лаурентис разоткровенничался несколько дней назад. И вправду, в Неаполе к футболу особое отношение, здесь он - смысл жизни. И справляться с кризисом нужно активно, рьяно, часто грубо. Можно ошибаться, но нельзя запинаться. Выжидание здесь губительно.

Воин на морозе

Над Гаттузо, сыном рыбака, всегда думавшим на своем калабрийском диалекте, другие часто шутили из-за его косноязычности. Причем на шутки Андреа Пирло, Алессандро Несты, Филиппо Индзаги он отвечал кулаками либо даже с вилкой в руках. По их мнению, переходя границы дружеской драки. И этот маленький "бандит" из южной Калабрии, известной Ндрангетой, сразу же поймал атмосферу и менталитет южной Кампаньи, известной Каморрой. "Здесь море такое же", - метафорически говорил он. "Только побольше". То есть больше давления, но тот же тип. Те же люди.

"Гаттузо похож на меня. Он воин как я. Лидер. Нас не посылают для разговоров". Да, на Де Лаурентиса Рино точно похож. Экспрессивный, простой, острый на язык, говорящий о выходе на поле в шлемах, о "моём пути криков 24 часа в сутки". Бегающий на тренировках вместе с игроками. При этом он смог и удивить. "Я представлял его другим, но он отлично разговаривает о большинстве тем, его присутствие чувствуется... Команда забыла о 4-3-3. Я попросил Рино вернуть его. Я знал, что придется заплатить за это тремя-четырьмя поражениями подряд. Он проиграл меньше".

Вообще-то он проиграл четыре из первых пяти матчей. Признавая, что даже напуган, говорил о бездушии, позоре, дне, игре с огнем, легкой ломкости, пассивности. Об отсутствии "соревновательной ярости". "Игроки делают все наоборот. И они теряются под первым же прессингом, боятся быть атакованными". Визуально против "Наполи" было легко играть. Призывы "как профессионалы бороться даже за тех, кого не любите" оставались пустыми. Пресса даже сообщала, что в январе Гаттузо попросил Де Лаурентиса об отставке. А сам босс пытался вернуть Анчелотти.

"Парма" забила в дебюте и в эндшпиле. "Интер" легко поймал на контратаках, "Лацио" - на глупости вратаря Оспины. "Фиорентина" и "Лечче" уверенно победили на "Сан Паоло", где атмосфера была названа тренером морозной. Игроки вначале захотели закрыться на базе, затем изменили мнение (очень странный эпизод). Казалось, вновь начинается анархия. А отказ от вратаря сборной Мерета в пользу игры ногой Оспины, переводы Ди Лоренцо на все позиции в обороне, изгнание одного из лидеров Аллана с тренировок за леность лишь добавляли огня.

Однако постепенно результаты пришли. 1:0 над "Лацио" и "Интером" в Кубке, первая победа над "Ювентусом" в Неаполе в лиге с 2015-го года лишь с восемью пропущенными ударами. Причем наставник чемпиона Маурицио Сарри говорил о победе соперника с минимальными усилиями. 1:1 против "Барселоны", когда, по словам Гаттузо, она "лишь еле щекотала нас". Семь побед и две ничьи в последних десяти матчах. В таблице каденции Гаттузо в лиге "Наполи" идет четвертым, в таблице второго круга Серии А - вторым, последних шести матчей - первым.

Завоевал всех

Как Рино этого добился? Во-первых, он сразу же понял, что главная проблема команды - в крайне мягком плюшевом центре поля. Здесь помогло и возвращение к 4-3-3, и зимние трансферы Станислава Лоботки и Диего Демме. Последний, сын уроженца Неаполя и ярого болельщика "Наполи" (имя Диего не случайно), стал столпом центра поля, которого команде не хватало. Бывший капитан "Лейпцига" и техничен, и мобилен, и яростно борется. Микс Жоржиньо с Алланом. Его важность неоценима. Добавили и другие опорники - Петр Зелински, Фабиан Руис.

Отсюда усилилась и оборона. Даже ценой потери мяча. "Наполи" Гаттузо и ныне остается первым в лиге по владению мячом и вторым по ударам по воротам и проценту точных передач. Против "Интера" и "Лацио" владел 57-63 процента времени, против "Фиорентины" - 77. Переиграл и "Ювентус" - 51:49. Но постепенно в Топ-матчах забросил мяч и точность, отойдя в глубокую оборону и рассчитывая на технику Инсинье и Мертенса впереди. 46 и 32 процента против "Интера" в Кубке, 33 против "Барселоны"... Результаты матчей это лишь улучшило.

Впрочем, "Наполи" переродился прежде всего психологически. В отряд бойцов, преданный командиру. И заслуга Гаттузо в подъеме из жерла вулкана полноценна и неоценима. Причем дело не в криках. А в честности, благородстве и справедливости. Он отдал свою месячную зарплату в пользу простых работников клуба. Он за свой счет пригласил в ресторан 60 человек - даже кладовщиков команды. Во время карантина держал контакт со всеми. Он и строгий учитель, но и старший брат. Он и требует, но и дает преданность, прозрачность, привязанность к клубу и команде.

Потому Де Лаурентис настолько высокого мнения о его человеческих качествах и об умении руководить кризисом. И даже считает, что нашел нового Сарри, готовя новый контракт. Потому Инсинье говорит о "замечательном человеке даже прежде, чем замечательном тренере". "Антропологически и культурно он ближе к нам. Не случайно все любят его, " - считает Area Napoli. А экс-тренер команды Эдоардо Рея отмечает полностью иной "Наполи". "Гаттузо поднял веру команды в себя. Он близок ко всем. И очень хорош тактически. Он завоевал всех".

Настолько завоевал, что сами игроки изменились. Инсинье расстался с агентом Мино Райолой, тянувшим его прочь из клуба, и готов остаться. Зелински и Мертенс очень близки к новому контракту. После страданий с Анчелотти и травм Дрис вернулся, стал лучшим бомбардиром клуба всех времен с 122-мя голами, забивая "Барселоне" и "Интеру". Получает комплименты "феномен", "инопланетянин", "убийца у ворот". А если кто-то недорабатывает на тренировках, как Ирвинг Лосано вчера - отправляется домой: "Он не будет разрушать мне сессию". Все под контролем.

И сам Рино счастлив, чувствует, что нашел свой клуб. "Я готов покорять горы для игроков. У меня хорошие, честные отношения с ними. Они научились страдать, пробиваться через трудности. Они верят в меня и тяжело работают. Да, многое изменилось, но прежде всего - вернулось к тому, что было. Ныне я получаю компенсацию за жертвы в предыдущих клубах". Да. За "Сьон", где был пятым тренером в сезоне у президента, затем дисквалифицированного за пощечину другому тренеру. За четыре месяца с Маурицио Дзампарини. За банкрота ОФИ, "команду-лифт" "Пизу". Даже за "Милан".

Реалист и боец

Возможно, болельщики "Милана" улыбнутся скептически. Вспомнят об унылой игре той команды, о ссорах Дженнаро с игроками, о 0:4 в его первом финале Кубка от того же "Ювентуса", о невыходе в Лигу Чемпионов. Но ведь и там за его каденцию лишь "Ювентус" и "Наполи" набрали больше очков, а до Топ-4 в сезоне 2018/19 не хватило всего одного. Его "Милан" был лучшим "Миланом" в 2013-20 годах. "Физрук", "мотиватор"? Да, он точно не гений. Но сколько уж гениев ныне в мировом футболе? Сегодня нужны People Managers. Как раз его специализация.

Марчелло Липпи даже считает, что Гаттузо на пути к статусу Топ-тренера и постоянно растет. "Он пришел в тяжелое время, в конце эры. Но справился благодаря своему уму, спокойствию, постоянству и настойчивости. Это его команда". С первой частью призыва тренера "Я хочу, чтобы мы были красивы с мячом как Брэд Питт и страшны без него как я" остаются проблемы. Зато вторая действует. А в его же словах "не хочу слышать слово "невезение", такого нет в футболе" чувствуется явный реалист. И хочется, чтобы этот реалист и боец сегодня вошел в историю.