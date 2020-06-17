Наполи - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка Италии

"Наполи" (Неаполь) - "Ювентус" (Турин)

17 июня. 22:00. Кубок Италии. Финал

Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Даниэле Довери

"Наполи" и "Юве" уже дважды встречались в текущем сезоне. В конце лета 2019-го "зебры" победили в феерической перестрелке 4:3, а в январе уже сильнее оказались неаполитанцы. Обе победы пришлись на домашние встречи, но сегодня поединок состоится на нейтральном поле в Риме. Кому это будет на руку? Кто вообще после карантина в лучшем функциональном состоянии?

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