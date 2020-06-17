"Назовем это самообслуживанием". Финалисты Кубка Италии самостоятельно заберут трофей и медали

Финалисты Кубка Италии, "Ювентус" и "Наполи", самостоятельно проведут церемонию награждения после решающего матча турнира. Таким образом, победителям придется поднимать Кубок без участия организаторов. Футболисты проигравшей команды сами наденут себе на шею медали. Цитирует генерального директора Серии А Луиджи де Сиерво Sky Sports.

"Давайте назовем это самообслуживанием. Футболисты сами возьмут Кубок и медали, чтобы следовать правилам социального дистанцирования".

В полуфинале "Ювентус" обыграл "Милан", а "Наполи" выиграл по сумме двух матчей у миланского "Интера". Финал Кубка Италии начнется в 22:00 по киевскому времени.