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"Назовем это самообслуживанием". Финалисты Кубка Италии самостоятельно заберут трофей и медали

Италия
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Без традиционных пиршеств

"Назовем это самообслуживанием". Финалисты Кубка Италии самостоятельно заберут трофей и медали
Новина українською

Финалисты Кубка Италии, "Ювентус" и "Наполи", самостоятельно проведут церемонию награждения после решающего матча турнира. Таким образом, победителям придется поднимать Кубок без участия организаторов. Футболисты проигравшей команды сами наденут себе на шею медали. Цитирует генерального директора Серии А Луиджи де Сиерво Sky Sports.

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"Давайте назовем это самообслуживанием. Футболисты сами возьмут Кубок и медали, чтобы следовать правилам социального дистанцирования".

В полуфинале "Ювентус" обыграл "Милан", а "Наполи" выиграл по сумме двух матчей у миланского "Интера". Финал Кубка Италии начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Ювентус (Турин) Кубок Италии Наполи (Неаполь)
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Источник:
Sky Sports

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