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СМИ: Златан требует у Милана улучшенный контракт – Берлускони готов приютить шведа в случае отказа

Италия
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Сага Ибрагимовича

СМИ: Златан требует у Милана улучшенный контракт – Берлускони готов приютить шведа в случае отказа
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Шведский форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович назвал руководству клуба условия, при которых он останется в команде.

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По информации Corriere della Sera, 38-летний нападающий готов остаться в раздевалке "россонери", даже несмотря на конфликт с генеральным директором клуба Иваном Газидисом.

Златан требует продления трудового договора на улучшенных условиях – швед запросил зарплату в размере 6 миллионов евро в год. В то же время стало известно, что интерес к Ибрагимовичу проявляет клуб Серии В "Монца", которой владеет Сильвио Берлускони. В том случае, если форвард не договорится с "Миланом", можно ожидать его трансфер в клуб экс-босса "россонери".

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В статье: Златан Ибрагимович Сильвио Берлускони Монца (Италия) Милан ВК Монца (Италия) Иван Газидис
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