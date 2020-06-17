СМИ: Златан требует у Милана улучшенный контракт – Берлускони готов приютить шведа в случае отказа

Шведский форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович назвал руководству клуба условия, при которых он останется в команде.

По информации Corriere della Sera, 38-летний нападающий готов остаться в раздевалке "россонери", даже несмотря на конфликт с генеральным директором клуба Иваном Газидисом.

Златан требует продления трудового договора на улучшенных условиях – швед запросил зарплату в размере 6 миллионов евро в год. В то же время стало известно, что интерес к Ибрагимовичу проявляет клуб Серии В "Монца", которой владеет Сильвио Берлускони. В том случае, если форвард не договорится с "Миланом", можно ожидать его трансфер в клуб экс-босса "россонери".