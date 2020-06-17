  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Болонья продлила соглашение с Михайловичем
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болонья продлила соглашение с Михайловичем

Италия
(1 голосов)

Специалист будет работать в клубе до 2023 года

Болонья продлила соглашение с Михайловичем
Новина українською

"Болонья" продлила сотрудничество с 51-летним сербским специалистом Синишей Михайловичем.

Как информирует пресс-служба Серии А, клуб из Бергамо подписал соглашение с тренером до 30 июня 2023 года.

Напомним, Михайлович руководит "Болоньей" с начала 2019 года. Спустя полгода после своего назначения тренер сообщил, что борется с лейкемией. Впоследствии он перенес операцию по трансплантации костного мозга.

В текущем сезоне Серии А "Болонья" после 26 туров занимает 10 место в турнирной таблице.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Болонья (Болонья) Синиша Михайлович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...