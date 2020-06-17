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Болонья продлила соглашение с Михайловичем
Специалист будет работать в клубе до 2023 года
"Болонья" продлила сотрудничество с 51-летним сербским специалистом Синишей Михайловичем.
Как информирует пресс-служба Серии А, клуб из Бергамо подписал соглашение с тренером до 30 июня 2023 года.
Напомним, Михайлович руководит "Болоньей" с начала 2019 года. Спустя полгода после своего назначения тренер сообщил, что борется с лейкемией. Впоследствии он перенес операцию по трансплантации костного мозга.
В текущем сезоне Серии А "Болонья" после 26 туров занимает 10 место в турнирной таблице.
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