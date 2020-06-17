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"Мне жаль людей, которые не влюбленны в Неаполь". Мертенс прокомментировал продление контракта

Италия
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Игрок продолжит творить историю в Италии

"Мне жаль людей, которые не влюбленны в Неаполь". Мертенс прокомментировал продление контракта
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Сегодня Дрис Мертенс официально продлил контракт с "Наполи" до 2022-го года. Бельгиец поделился своей радостью от этого события.

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"Не могу поверить, что это случилось. С самого первого дня клуб приютил меня. Меня научили здесь многим вещам и стал гораздо лучшим футболистом. Я могу отплатить лишь одним - голами. Хочу забивать много голов.

Мне жаль людей, которые не влюбленные в Неаполь. Они не видят город так, как я его вижу. Я хочу остаться здесь еще нм долгий период. Наша история не заканчивается, она продолжается", - рассказал Дрис.

Отметим, что он уже сегодня может помочь неаполитанцам завоевать кубок Италии - они сыграют в финале против "Ювентуса".

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В статье: Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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