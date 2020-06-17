Педро отказался продлевать контракт с Челси и вскоре перейдет в Рому

Крайне вероятно, что глава Педро в "Челси" подходит к своему логическому завершению. Об этом передают ряд СМИ.

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Испанский форвард не планирует продлевать контракт с "Челси". Он даже отказался продлить сделку краткосрочно и покинет клуб еще до окончания сезона.

По данным Corriere dello Sport, он уже согласовал все детали по переходу в "Рому". С одним из грандов Серии А он подпишет двухлетний контракт, за время которого заработает порядка 7 миллионов евро.

За "Челси" Педро провел 193 матча. Всего он помог клубу завоевать три трофея.