Кубок Италии. Наполи - Ювентус 0:0 (4:2 в серии пенальти). Чудес Буффона не хватило

Кубок Италии. Финал

Рим. "Стадио Олимпико"

"Наполи" - "Ювентус" 0:0 (4:2 в серии пенальти)

Серия пенальти: Дибала 0:0 (вратарь), Инсинье 1:0, Данило 1:0 (неточно), Политано 2:0, Бонуччи 2:1, Максимович 3:1, Рэмзи 3:2, Милик 4:2

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руи (Хюсай 80), Демме, Зелински (Элмас 88), Руис (Аллан 80), Кальехон (Политано 66), Мертенс (Милик 67), Инсинье

"Ювентус": Буффон, Куадрадо (Рэмзи 84), Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич (Бернардески 73), Матюиди, Дуглас Коста (Данило 66), Дибала, Криштиану Роналду

Предупреждения: Руи 77 - Бонуччи 50, Дибала 83

Главный арбитр: Даниэле Довери

Маурицио Сарри заявил своим игрокам, что именно для таких матчей как этот они играли семь месяцев и затем сидели в карантине еще три. В "Наполи" видели возможность реабилитироваться за скандальный, тяжелейший сезон. А также больно ранить злейшего врага и его тренера, бывшего любимца, немало критикуемого из-за потери Суперкубка и слабой игры команды в целом. На кону в финале Кубка Италии-2020 было гораздо больше, чем трофей. Возможность стать паровозом выхода итальянского футбола из коронакризиса. Вот только топливо обе команды приберегли на последнее.

Сарри назвал начало матча против "Милана" лучшим в своей каденции в "Ювентусе". Тогда давление туринцев, особенно через фланги, и вправду было мощным. "Наполи" удалось предотвратить это, даже несмотря на активность Криштиану Роналду слева. И, благодаря практически "автобусу", замедлить темп. Команде Сарри оставалось банально и медленно перекатывать мяч, что мы от нее уже не раз видели. Угрожала воротам она лишь после перехватов. Роналду с линии штрафной пробил слабовато для Мерета. В другом, очень опасном, эпизоде вратарь успел снять мяч с его ноги.

"Наполи" вроде бы атаковать не собирался вовсе. В первой четверти матча он не угрожал воротам, во второй также выходил в атаку редко и медленно. Тем не менее, как раз ему удалось создать несколько опаснейших моментов. На 24-ой минуте штрафной Инсинье сотряс стойку. А в концовке тайма в течение двух минут состоялись три супермомента. Вначале удар Инсинье Сандро вытащил с линии ворот, затем Демме прошел всех, кроме Буффона - Джиджи отбил удар в упор ногой. А с последующего углового Инсинье пробивал с 20-ти метров. И здесь Буффон вытащил, в прыжке.

Начало второго тайма не отличалось от начала первого. Новая графика, имитирующая зрителей на трибунах (очень похоже на компьютерные игры), оставалась более яркой, чем сама игра. Затем темп чуть повысился, игра выравнялась. Но это принесло лишь слишком неточные удары Бентанкура, Матюиди, Дибалы, Кальехона и Руиса. Не принесло ничего и повышение точности ударов Бонуччи, Политано и Дибалы - вратари четко работали. А Милик не попал с 11-ти метров. По игре обе команды даже не заслуживали такого количества ударов.

И вновь, как и в первом тайме, "Наполи" получил не один великолепный шанс в концовке. На этот раз - в добавленное время. После подачи углового Буффон выцарапал с линии удар головой Максимовича, не успел встать, и Элмас в упор добил... в него, а от него - в стойку!!! Великолепный шанс получили неаполитанцы и в серии пенальти, когда удар Дибалы легко отбил Мерет, а Данило пробил намного выше. И этот шанс подопечные Дженнаро Гаттузо уже не упустили. Инсинье обманул Буффона, Максимович пробил мощно, мяч от Политано Джиджи только задел. А Милик послал мяч в угол.

После Суперкубка "Ювентус" теряет и Кубок Италии. "Лацио" он позволил вернуться с 0:1, здесь уступил в серии пенальти. Где знаменитый ювентусовский дух? И где игра? Даже из "автобуса" "Наполи" должен был по опасным моментам переигрывать соперника со счетом 4:0. А команда Гаттузо заслуживают лишь комплиментов. После бунта и вселенского бардака осенью новый тренер совершил чудо. Сплотил игроков, построил отряд бойцов, переигравший в Кубке всех трех лидеров лиги лишь с одним пропущенным. Против таких чудес и Буффон оказался бессилен.