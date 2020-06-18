  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Финал вратарей. Наполи - Ювентус 0:0 (по пен. 4:2). Видео обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финал вратарей. Наполи - Ювентус 0:0 (по пен. 4:2). Видео обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор финала Кубка Италии, 17 июня 2020

Финал вратарей. Наполи - Ювентус 0:0 (по пен. 4:2). Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор решающего матча Кубка Италии между Наполи и Ювентусом. Поединок прошел под знаком вратарских подвигов. В частности, Джанлуиджи Буффон уже в компенсированное арбитром время второго тайма невероятным образом спас свою команду от гола. Однако Алекс Мерет справился с одним из ударов в серии послематчевых пенальти, еще в одном случае заставил игрока Ювентуса пробить выше, тогда как Джиджи ни одного удара не взял. В итоге Наполи взял свой шестой Кубок Италии, в последний раз неаполитанцы выигрывали трофей в 2014-м. Отметим, что это первый трофей для Дженнаро Гаттузо в качестве тренера, а Ювентус проиграл второй подряд финал - перед этим туринцы уступили Лацио в матче за Суперкубок.

Финал Кубка Италии
Наполи - Ювентус 0:0, по пенальти 4:2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь) Алекс Мерет
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...