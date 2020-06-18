Финал вратарей. Наполи - Ювентус 0:0 (по пен. 4:2). Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор решающего матча Кубка Италии между Наполи и Ювентусом. Поединок прошел под знаком вратарских подвигов. В частности, Джанлуиджи Буффон уже в компенсированное арбитром время второго тайма невероятным образом спас свою команду от гола. Однако Алекс Мерет справился с одним из ударов в серии послематчевых пенальти, еще в одном случае заставил игрока Ювентуса пробить выше, тогда как Джиджи ни одного удара не взял. В итоге Наполи взял свой шестой Кубок Италии, в последний раз неаполитанцы выигрывали трофей в 2014-м. Отметим, что это первый трофей для Дженнаро Гаттузо в качестве тренера, а Ювентус проиграл второй подряд финал - перед этим туринцы уступили Лацио в матче за Суперкубок.

Финал Кубка Италии

Наполи - Ювентус 0:0, по пенальти 4:2