"Брал кое-что для себя из идей Лобановского". Сегодня Фабио Капелло исполняется 74 года

Итальянский футболист и тренер Фабио Капелло родился 18 июня 1946 года в Пьерисе.

Специалист тренировал "Милан", "Ювентус", мадридский "Реал" и "Рому". Является вторым иностранным тренером в истории английской национальной сборной. Во всех клубных командах, где работал Капелло, он выигрывал титул чемпиона страны. За 16 сезонов выигрывал золотые медали 7 раз.

Украинскому болельщику особенно будет интересен отрывок из интервью итальянца.