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"Брал кое-что для себя из идей Лобановского". Сегодня юбилей у Фабио Капелло
75. Генерал, поздравляем!
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Итальянский футболист и тренер Фабио Капелло родился 18 июня 1946 года в Пьерисе.
Специалист тренировал "Милан", "Ювентус", мадридский "Реал" и "Рому". Является вторым иностранным тренером в истории английской национальной сборной. Во всех клубных командах, где работал Капелло, он выигрывал титул чемпиона страны. За 16 сезонов выигрывал золотые медали 7 раз.
7️⃣4️⃣- Alles Gute, Fabio Capello. ????????#HappyBirthday ???? pic.twitter.com/s7zqRO1Gqn— FIFA Fussball-WM ???? (@fifaworldcup_de) June 18, 2020
Украинскому болельщику особенно будет интересен отрывок из интервью итальянца.
– В России принято считать, что вы ученик Валерия Лобановского. Наши (прим. ред. UA-Футбол – российские) журналисты любят пересказывать, как вы, будучи даже не тренером, а менеджером в "Милане", посещали его лекции в Коверчано и тщательно записывали их. Вы действительно считаете нашего тренера своим учителем?
– А разве он ваш? Он же украинец. Прекрасно помню Лобановского, посещал игры его команд и брал кое-что для себя из его идей, как и у других тренеров. Правда, лекции Валерия Васильевича я не записывал. Мою философию сформировали Эленио Эррера и Нильс Лидхольм.
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