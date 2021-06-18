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"Брал кое-что для себя из идей Лобановского". Сегодня юбилей у Фабио Капелло

Италия
(1 голосов)

75. Генерал, поздравляем!

"Брал кое-что для себя из идей Лобановского". Сегодня юбилей у Фабио Капелло

Sku

Новина українською

Итальянский футболист и тренер Фабио Капелло родился 18 июня 1946 года в Пьерисе.

Специалист тренировал "Милан", "Ювентус", мадридский "Реал" и "Рому". Является вторым иностранным тренером в истории английской национальной сборной. Во всех клубных командах, где работал Капелло, он выигрывал титул чемпиона страны. За 16 сезонов выигрывал золотые медали 7 раз.

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Украинскому болельщику особенно будет интересен отрывок из интервью итальянца.

– В России принято считать, что вы ученик Валерия Лобановского. Наши (прим. ред. UA-Футбол – российские) журналисты любят пересказывать, как вы, будучи даже не тренером, а менеджером в "Милане", посещали его лекции в Коверчано и тщательно записывали их. Вы действительно считаете нашего тренера своим учителем?

– А разве он ваш? Он же украинец. Прекрасно помню Лобановского, посещал игры его команд и брал кое-что для себя из его идей, как и у других тренеров. Правда, лекции Валерия Васильевича я не записывал. Мою философию сформировали Эленио Эррера и Нильс Лидхольм.

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В статье: Фабио Капелло Валерий Лобановский
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Источник:
footclub

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Комментарии (1)
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белорус (Киев)
18.06.2020 в 15:12
Молодец, воткнул этим Рашистам
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