Сарри: Роналду не хватает остроты. Ювентус хорошо держит мяч, но не конвертирует это в моменты

Алленаторе "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Италии с "Наполи" в серии пенальти (0:0, 4:2). Цитирует Сарри Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

"Это разочарование для всего клуба, игроков и болельщиков, но сейчас мы не можем моментально стать лучше, нам не хватает резкости. У нас отсутствовало несколько игроков, нужно было менять планы из-за неоптимального уровня физических кондиций".