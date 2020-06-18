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Сарри: Роналду не хватает остроты. Ювентус хорошо держит мяч, но не конвертирует это в моменты
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Алленаторе "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Италии с "Наполи" в серии пенальти (0:0, 4:2). Цитирует Сарри Football Italia со ссылкой на RAI Sport.
"Это разочарование для всего клуба, игроков и болельщиков, но сейчас мы не можем моментально стать лучше, нам не хватает резкости. У нас отсутствовало несколько игроков, нужно было менять планы из-за неоптимального уровня физических кондиций".
"Мы хорошо держим мяч, но не конвертируем это в моменты. Мы были полностью сконцентрированы в течение 90 минут. Роналду? Он в такой же форме, как и Дибала с Костой. Ему не хватает остроты, чтобы играть в свой лучший футбол".