"Рад за Гаттузо. Я праздновал почти как после финала ЛЧ-2002/03". Галлиани – про победу Наполи над Юве в Кубке

Экс-генеральный директор итальянского "Милана" Адриано Галлиани крайне рад за бывшего футболиста "россонери", а сейчас алленаторе "Наполи" Дженнаро Гаттузо. На данный момент Галлиани работает в новом клубе Сильвио Берлускони – "Монце". Цитирует Адриано Radio Kiss.

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"Этой ночью после серии пенальти я праздновал почти как после победы в ЛЧ-2002/03 в Манчестере. Поздравляю Гаттузо, я очень рад за него".

Финал ЛЧ-2002/03 между "Ювентусом" и "Миланом" состоялся 28 мая 2003 года на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 0:0, в серии послематчевых пенальти победили "россонери" (3:2). Решающий удар нанес Андрей Шевченко, чей забитый в первом тайме гол не был засчитан из-за ошибки линейного судьи.