Рома сыграет оставшиеся матчи сезона в форме с нашивкой Black Lives Matter

На форме "Ромы" появится нашивка Black Lives Matter ("Жизни чёрных важны"), сообщает пресс-служба римского клуба в "Твиттере".

"Не быть расистом недостаточно. Мы должны быть антирасистами. Игроки „Ромы“ проведут оставшиеся 12 матчей сезона Серии А с нашивкой Black Lives Matter", — сказано в сообщении.

