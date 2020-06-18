"Роналду даже не мог обвести соперника". Лука Тони раскритиковал португальца

Экс-форвард сборной Италии Лука Тони остался не впечатлен вчерашними действиями Криштиану Роналду в финале кубка Италии.

"В этом поражении есть и вина Криштиану. Сейчас он в плохой физической форме. Он даже не мог нормально обвести соперника.

Лучший игрок "Ювентуса" в матче? Однозначно, Буффон", - цитирует итальянца Rai Uno.

Отметим, что вчера Криштану впервые в карьере проиграл два финала подряд.