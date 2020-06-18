Италия
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"Роналду даже не мог обвести соперника". Лука Тони раскритиковал португальца
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Экс-форвард сборной Италии Лука Тони остался не впечатлен вчерашними действиями Криштиану Роналду в финале кубка Италии.
"В этом поражении есть и вина Криштиану. Сейчас он в плохой физической форме. Он даже не мог нормально обвести соперника.
Лучший игрок "Ювентуса" в матче? Однозначно, Буффон", - цитирует итальянца Rai Uno.
Отметим, что вчера Криштану впервые в карьере проиграл два финала подряд.
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