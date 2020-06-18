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"Роналду даже не мог обвести соперника". Лука Тони раскритиковал португальца

Италия
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"Роналду даже не мог обвести соперника". Лука Тони раскритиковал португальца
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Экс-форвард сборной Италии Лука Тони остался не впечатлен вчерашними действиями Криштиану Роналду в финале кубка Италии.

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"В этом поражении есть и вина Криштиану. Сейчас он в плохой физической форме. Он даже не мог нормально обвести соперника.

Лучший игрок "Ювентуса" в матче? Однозначно, Буффон", - цитирует итальянца Rai Uno.

Отметим, что вчера Криштану впервые в карьере проиграл два финала подряд.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Лука Тони
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