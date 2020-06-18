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"Нельзя творить чудеса в одиночку". Сестра Роналду вступилась за португальца

Италия
(1 голосов)

Хоть кто-то встал на его сторону

"Нельзя творить чудеса в одиночку". Сестра Роналду вступилась за португальца
UA-Футбол
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После невзрачной игры в финале кубка Италии, Криштиану Роналду получил поддержку со стороны своей сестры.

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"Что еще ты мог сделать? Ты не можешь творить чудеса в одиночку и делать все сам. В любом случае, ты сделал все что мог, мой король", - написала Эльма Авейру в своем Instagram.

Отметим, что Роналду впервые проиграл два финала подряд.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
18.06.2020 в 22:14
Оце тема для монреальського оленя! Запалюй!
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