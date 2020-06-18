Италия
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"Нельзя творить чудеса в одиночку". Сестра Роналду вступилась за португальца
Хоть кто-то встал на его сторону
После невзрачной игры в финале кубка Италии, Криштиану Роналду получил поддержку со стороны своей сестры.
"Что еще ты мог сделать? Ты не можешь творить чудеса в одиночку и делать все сам. В любом случае, ты сделал все что мог, мой король", - написала Эльма Авейру в своем Instagram.
Отметим, что Роналду впервые проиграл два финала подряд.
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Algrab (Костопiль)
18.06.2020 в 22:14
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