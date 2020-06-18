"Нельзя творить чудеса в одиночку". Сестра Роналду вступилась за португальца

После невзрачной игры в финале кубка Италии, Криштиану Роналду получил поддержку со стороны своей сестры.

"Что еще ты мог сделать? Ты не можешь творить чудеса в одиночку и делать все сам. В любом случае, ты сделал все что мог, мой король", - написала Эльма Авейру в своем Instagram.

Отметим, что Роналду впервые проиграл два финала подряд.