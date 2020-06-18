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Фабио Капелло раскритиковал Сарри за выбор пенальтистов в финале кубка

Италия
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И с ним можно согласиться

Фабио Капелло раскритиковал Сарри за выбор пенальтистов в финале кубка
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Легендарный итальянский специалист Фабио Капелло остался недоволен некоторыми решениями Маурицио Сарри в финале кубка Италии.

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"Обычно, я ставил своего лучшего пенальтиста бить четвертый удар. Первым должен быть игрок, который полностью уверен в себе. В моей карьере, когда игроки подходили и просили пробить первыми, я всегда мог доверять им.

Также странно, что Сарри, который тренирует "Ювентус", жалуется на отсутсвие длинной скамейке. Дело не в глубине состава, а в умение его качественно использовать", - рассказал Капелло.

Отметим, что сегодня дон Фабио празднует свой 74-й день рождения.

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В статье: Фабио Капелло Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь) Маурицио Сарри
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