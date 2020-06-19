Лазарет Старой синьоры: стало известно, на какой период Ювентус потерял ключевого защитника

Игроки туринского "Ювентуса" Алекс Сандро и Сами Хедира получили повреждения. У бразильского защитника диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена по итогам финала Кубка Италии с "Наполи" (0:0, 4:2 пен).

По информации Sky Sport Italia, он выбыл примерно на три недели, физиотерапия уже началась. У Хедиры диагностировали частичное повреждение сухожилия приводящей мышцы правого бедра, которое он получил во время тренировки. В ближайшие дни немецкий исполнитель пройдет углубленное обследование.

Также пресс-служба "Ювентуса" отметила, что защитник Джорджо Кьеллини и нападающий Гонсало Игуаин тренируются индивидуально.