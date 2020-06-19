  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лазарет Старой синьоры: стало известно, на какой период Ювентус потерял ключевого защитника
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лазарет Старой синьоры: стало известно, на какой период Ювентус потерял ключевого защитника

Италия
(1 голосов)

Последствия финала Кубка Италии

Лазарет Старой синьоры: стало известно, на какой период Ювентус потерял ключевого защитника
Новина українською

Игроки туринского "Ювентуса" Алекс Сандро и Сами Хедира получили повреждения. У бразильского защитника диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена по итогам финала Кубка Италии с "Наполи" (0:0, 4:2 пен).

Читайте также"Не думал, что трехмиллиметровая штука может так вредить". Алессандро Дель Пьеро госпитализирован

По информации Sky Sport Italia, он выбыл примерно на три недели, физиотерапия уже началась. У Хедиры диагностировали частичное повреждение сухожилия приводящей мышцы правого бедра, которое он получил во время тренировки. В ближайшие дни немецкий исполнитель пройдет углубленное обследование.

Также пресс-служба "Ювентуса" отметила, что защитник Джорджо Кьеллини и нападающий Гонсало Игуаин тренируются индивидуально.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сами Хедира Джорджо Кьеллини Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Алекс Сандро Кубок Италии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Juve

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...