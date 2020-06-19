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Гасперини: Мой стиль игры в Интере никто не принял – я увидел полное отсутствие интереса к прогрессу

Италия
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Зато в Бергамо все отлично

Гасперини: Мой стиль игры в Интере никто не принял – я увидел полное отсутствие интереса к прогрессу
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Алленаторе "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини вспомнил свой миланский этап профессиональной карьеры тренера. "Интер" нанял Гасперини в июне 2011 года – Леонардо ушел в "ПСЖ" на позицию спортивного директора. Цитирует специалиста Football Italia.

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"Я знаю, что до того момента, как я возглавил "Интер", они пытались договориться с Бьелсой. Тот факт, что Леонардо ушел – шокировал "нерадзурри". Меня неплохо приняли. У меня были наработки, которые я хотел попробовать в "Интере".

"Я не знаю, чего они ожидали, но я не хотел менять свои принципы. Складывалось впечатление, что меня взяли чисто на сезон – никто вокруг не был заинтересован в прогрессе. Мне хотелось взбодрить футболистов, но они не хотели менять структуру тренировок. Три игрока в защите? Никому это не понравилось".

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Интер (Милан)
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Источник:
Football Italia

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