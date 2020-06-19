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Гасперини: Мой стиль игры в Интере никто не принял – я увидел полное отсутствие интереса к прогрессу
Зато в Бергамо все отлично
Алленаторе "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини вспомнил свой миланский этап профессиональной карьеры тренера. "Интер" нанял Гасперини в июне 2011 года – Леонардо ушел в "ПСЖ" на позицию спортивного директора. Цитирует специалиста Football Italia.
"Я знаю, что до того момента, как я возглавил "Интер", они пытались договориться с Бьелсой. Тот факт, что Леонардо ушел – шокировал "нерадзурри". Меня неплохо приняли. У меня были наработки, которые я хотел попробовать в "Интере".
"Я не знаю, чего они ожидали, но я не хотел менять свои принципы. Складывалось впечатление, что меня взяли чисто на сезон – никто вокруг не был заинтересован в прогрессе. Мне хотелось взбодрить футболистов, но они не хотели менять структуру тренировок. Три игрока в защите? Никому это не понравилось".