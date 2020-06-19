Гасперини: Мой стиль игры в Интере никто не принял – я увидел полное отсутствие интереса к прогрессу

Алленаторе "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини вспомнил свой миланский этап профессиональной карьеры тренера. "Интер" нанял Гасперини в июне 2011 года – Леонардо ушел в "ПСЖ" на позицию спортивного директора. Цитирует специалиста Football Italia.

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"Я знаю, что до того момента, как я возглавил "Интер", они пытались договориться с Бьелсой. Тот факт, что Леонардо ушел – шокировал "нерадзурри". Меня неплохо приняли. У меня были наработки, которые я хотел попробовать в "Интере".