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Стефан де Врей: Эриксен станет ключевым игроком Интера
Защитник рассказал как обстоят дела датчанина в клубе
Защитник "Интера" Стефан де Врей поделился мнением об игре партнера по команде, полузащитника Кристиана Эриксена, присоединившегося к "нерадзурри" зимой нынешнего года.
"Он уже привыкает к нашему стилю и начинает понимать итальянский язык. Уверен, что он станет ключевым игроком "Интера". Мы видим, на что он способен на тренировках, надеюсь, скоро увидим то же самое и на поле", — цитирует Football Italia де Фрая.
Напомним, что Эриксен заключил с итальянским клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года.
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