Стефан де Врей: Эриксен станет ключевым игроком Интера

Защитник "Интера" Стефан де Врей поделился мнением об игре партнера по команде, полузащитника Кристиана Эриксена, присоединившегося к "нерадзурри" зимой нынешнего года.

"Он уже привыкает к нашему стилю и начинает понимать итальянский язык. Уверен, что он станет ключевым игроком "Интера". Мы видим, на что он способен на тренировках, надеюсь, скоро увидим то же самое и на поле", — цитирует Football Italia де Фрая.

Напомним, что Эриксен заключил с итальянским клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года.