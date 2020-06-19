  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Стефан де Врей: Эриксен станет ключевым игроком Интера
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефан де Врей: Эриксен станет ключевым игроком Интера

Италия
(1 голосов)

Защитник рассказал как обстоят дела датчанина в клубе

Стефан де Врей: Эриксен станет ключевым игроком Интера
Новина українською

Защитник "Интера" Стефан де Врей поделился мнением об игре партнера по команде, полузащитника Кристиана Эриксена, присоединившегося к "нерадзурри" зимой нынешнего года.

"Он уже привыкает к нашему стилю и начинает понимать итальянский язык. Уверен, что он станет ключевым игроком "Интера". Мы видим, на что он способен на тренировках, надеюсь, скоро увидим то же самое и на поле", — цитирует Football Italia де Фрая.

Напомним, что Эриксен заключил с итальянским клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Стефан де Врей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...