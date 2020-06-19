"Меня удивляют новости о моем уходе". Годин опровергает слухи

Защитник "Интера" Диего Годин прокомментировал слухи о своем уходе из клуба.

Читайте также Годин может покинуть Интер по окончанию сезона

"Правда в том, что подобные слухи меня сильно удивляют. С тех пор, как я пришел в команду, мне всегда нравилось в "Интере". И руководство, и фанаты всегда оказывали поддержку.

Хочу сказать одно - я намерен отработать контракт с "Интером" до конца и наслаждаться своей игрой в футболе "нерадзурри", - цитирует уругвайца Il Corriere dello Sport.

Контракт с миланским клубом истекает в 2022-м году. Он получает в год порядка 6 миллионов евро.