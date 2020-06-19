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"Меня удивляют новости о моем уходе". Годин опровергает слухи

Италия
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Защитник готов остаться в Милане

"Меня удивляют новости о моем уходе". Годин опровергает слухи
UA-Футбол
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Защитник "Интера" Диего Годин прокомментировал слухи о своем уходе из клуба.

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"Правда в том, что подобные слухи меня сильно удивляют. С тех пор, как я пришел в команду, мне всегда нравилось в "Интере". И руководство, и фанаты всегда оказывали поддержку.

Хочу сказать одно - я намерен отработать контракт с "Интером" до конца и наслаждаться своей игрой в футболе "нерадзурри", - цитирует уругвайца Il Corriere dello Sport.

Контракт с миланским клубом истекает в 2022-м году. Он получает в год порядка 6 миллионов евро.

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В статье: Интер (Милан) Диего Годин
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