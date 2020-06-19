  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гаттузо: Наполи смог выиграть кубок, но нам нужно продолжать прогрессировать
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гаттузо: Наполи смог выиграть кубок, но нам нужно продолжать прогрессировать

Италия
(1 голосов)

Золотые слова

Гаттузо: Наполи смог выиграть кубок, но нам нужно продолжать прогрессировать
UA-Футбол
Новина українською

Дженнаро Гаттузо уверен, что "Наполи" не следует впадать в эйфорию после победы в кубке Италии.

Читайте такжеКубок Италии. Наполи - Ювентус 0:0 (4:2 в серии пенальти). Чудес Буффона не хватило

"Наши игры в кубке против "Ювентуса", "Лацио" и "Интера" были очень сложными, но мы смогли все преодолеть. Клуб прогрессирует, но нам нельзя останавливаться. Когда я был игроком и выигрывал трофеи, я всегда знал, что это уже в прошлом и нужно идти дальше.

Матчи с "Барселоной"? Нам в августе будет противостоять лучшая команда мира, но мы сделаем все, чтобы выйти на игру в лучшем состоянии. Наша игра точно не будет выходным для них", - рассказал Дженнаро Radio Kiss Kiss.

Отметим, что первая игра между каталонцами и неаполитанцами закончилась со счетом 1:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...