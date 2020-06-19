Гаттузо: Наполи смог выиграть кубок, но нам нужно продолжать прогрессировать

Дженнаро Гаттузо уверен, что "Наполи" не следует впадать в эйфорию после победы в кубке Италии.

"Наши игры в кубке против "Ювентуса", "Лацио" и "Интера" были очень сложными, но мы смогли все преодолеть. Клуб прогрессирует, но нам нельзя останавливаться. Когда я был игроком и выигрывал трофеи, я всегда знал, что это уже в прошлом и нужно идти дальше.

Матчи с "Барселоной"? Нам в августе будет противостоять лучшая команда мира, но мы сделаем все, чтобы выйти на игру в лучшем состоянии. Наша игра точно не будет выходным для них", - рассказал Дженнаро Radio Kiss Kiss.

Отметим, что первая игра между каталонцами и неаполитанцами закончилась со счетом 1:1.