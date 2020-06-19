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Наполи приготовил для ключевого защитника четырехлетний контракт

Италия
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Наполи приготовил для ключевого защитника четырехлетний контракт
UA-Футбол
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Сербский защитник "Наполи" Никола Максимович в ближайшее время может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Руководство неаполитанцев предложит игроку четырехлетнюю сделку. Она будет расчитана до лета 2024-го года. В текущем сезоне на счету центрбэка 18 матчей и один гол.

Стоит отметить, что Никола играл в последних играх "Наполи" и помог команде завоевать национальный кубок.

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В статье: Наполи (Неаполь) Никола Максимович
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