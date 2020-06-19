Наполи приготовил для ключевого защитника четырехлетний контракт

Сербский защитник "Наполи" Никола Максимович в ближайшее время может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Руководство неаполитанцев предложит игроку четырехлетнюю сделку. Она будет расчитана до лета 2024-го года. В текущем сезоне на счету центрбэка 18 матчей и один гол.

Il #Napoli ha offerto il rinnovo fino al 2024 a Nikola #Maksimovic. Giuntoli e l'agente Ramadani al lavoro per chiudere l'accordo. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 18, 2020

Стоит отметить, что Никола играл в последних играх "Наполи" и помог команде завоевать национальный кубок.