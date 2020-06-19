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Основной конкурент де Лигта в ближайшее время вернется в общую группе Ювентуса
Голландцу стоит начать переживать
Турецкий защитник "Ювентуса" Мери Демирал практически полностью восстановился после повреждения крестообразных связок.
"Все шло отлично, пока я не получил тяжелую травму. Но уже все хорошо - я отлично себя чувствую и скоро вернусь в общую группу.
У нас в коллективе много лидеров - Роналду, Кьеллини, Буффон. Они мотивируют меня работать еще сильнее и идти к поставленной цели. Это дает мне больше сил", - заявил Демирал.
Отметим, что в январе защитник вытолкнул из основы Матейса де Лигта и несколько матчей подряд был основным.