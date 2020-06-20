Отдыхать нельзя никому. К возвращению Серии А

Серия А возвращается! Сегодня и завтра состоятся перенесённые матчи 25-го тура, уже в понедельник начнётся 27-ой. Начинается бешеный бег с 39-ю днями из 44-ех с матчами лиги. А принятое позавчера смягчение правил (лишь заболевший коронавирусом игрок изолируется на две недели) даёт надежду и на окончание этого сезона, одного из лучших в 21-ом веке, на поле. Хорошо бы. Ведь ранимый "Ювентус" борется с вдохновлённым "Лацио" за Скудетто, в разгаре борьба и за четвёртое, и за 6-7, и против 18-го места. Ни одна команда не может считать свой сезон законченным. Оценим же состояние всех.

Борьба за Скудетто

Ещё до перерыва "Ювентус" весьма больно уступил "Вероне" и "Лацио", в гостях неизменно пропускал со второго ноября, выглядел ужасающе рыхлым в центре поля и скучным в атаке, просто бесцельно владея мячом. А два кубковых матча лишь разожгли костёр критики. Отмечали и неспособность сломить десятерых игроков "Милана", и минимум ума и опасности, и временное спасение в финале лишь благодаря сейвам Джанлуиджи Буффона. Говорили и о явном падении ритма во вторых таймах. А Криштиану Роналду, до перерыва забившего 16 мячей в 12-ти матчах, просто не замечали на поле.

Лука Тони заявил, что КР7 уже неспособен проходить игроков один-в-один. Наставник португальца и вовсе заявляет, что ныне ни один игрок "Ювентуса" не способен сделать это. Да и сам Маурицио Сарри, складывается впечатление, никак не влияет на команду. Все будто по инерции. Следует отметить и кадровые проблемы - по крайней мере в ближайших турах придётся играть без Алекса Сандро, Хедиры, Кьеллини и Игуаина. Первому и последнему прямой замены просто нет, и отсутствие Гонсало, из-за которого Роналду вынужден брать всю игру в штрафной площадке соперников на себя, критично.

По мнению Алессандро Дель Пьеро, "сильная пощёчина" в Кубке подстегнет команду. При таком плотном календаре её длинная скамейка - сильный козырь. Фабио Капелло считает, что без болельщиков судьбу Скудетто решат звёзды? Также плюс. Но не разучился ли "Юве" брать трофеи? Тот же Роналду впервые в карьере проиграл два трофея подряд (Суперкубок и Кубок), тот же Сарри выиграл лишь один трофей в карьере и подтверждает ранние опасения насчет него. А без болельщиков домашняя серия из 12-ти побед и ничьей в 13-ти матчах под угрозой. За "Ювентус" ныне играет только имя. Хватит ли его?

Функционеры "Лацио" бушевали, воюя за возвращение лиги. А вот в команде все было тихо. Говорят о продлении контрактов с Симоне Индзаги и Чиро Иммобиле, кубки не мешали, на волне 21-го матча без поражений подряд и лидерства по пропущенным "орлы" как никогда уверены в себе. Как и на волне пяти гостевых побед подряд благодаря голам в эндшпилях и красивых камбеков дома против "Ювентуса" (3:1) и "Интера" (2:1). Президент Клаудио Лотито уже даже обещает бонус за Скудетто - 400 тысяч евро каждому. А пресс-секретарь клуба Артуро Диаконале надеется пойти вслед за "Наполи" и "поймать" "Юве".

С другой стороны, при таком календаре куцый состав вряд ли способен выдержать гонку. Даже при том, что запасные вообще-то в нынешнем сезоне немало помогают. Великолепная серия может оказаться ударным периодом, который бывает у любой команды. Коротким периодом. Перед перерывом падение формы Иммобиле и Луиса Альберто бросалось в глаза. Главную задачу "Лацио" выполнил - во второй раз за 13 лет пробился в Лигу Чемпионов. Сумеет ли он собрать силы для рывка за Скудетто?

В поиске мотивации

"Интер" в марте уже начал подытоживать сезон. Ныне наоборот, пытается создать видимость реальной борьбы. Антонио Конте заявляет, что никогда не доволен и всегда требует от игроков поднимать планку. Вроде бы положительно воспринял кубковый матч, считая, что его команда полностью доминировала и заслужила финал. Арриго Сакки считает "змей" вполне легитимным претендентом на Скудетто. Время и вправду работает на них - Эшли Янг и Кристиан Эриксен адаптировались, Самир Ханданович вернулся, Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес отдохнули. Тренер даже заявил, что строит команду под датчанина.

Зная Конте, можно предположить, что команда не прекратит борьбу. Сам он рассказывает, что за эти месяцы немало проанализировал. Впрочем, в Кубке все проблемы - неумение удержать преимущество, неумение сохранить "сухие" ворота, неумение реализовывать - вновь проявились. А трансферная сага Мартинеса явно влияет на него. Сумеют ли "нерадзурри" поправить неудачную серию из двух побед в семи матчах лиги? Сумеют ли адаптировать Эриксена (в Кубке он впечатлил) и, таким образом, лишиться шаблонности в атаке? Сумеют ли найти мотивацию при обеспеченном месте в Топ-4 и низких шансах на Скудетто?

Борьба за четвёртое местo

Конте еще и приходится смотреть вниз. Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заявил, что он думает не о "Роме", вроде бы преследующей его, а о третьем месте "Интера". Представители города, страшно пострадавшего от коронавируса, мотивированы и чувствуют себя отлично. На перерыв они ушли с 13-ю очками в пяти матчах, в том числе и 7:0 на стадионе "Торино" и 7:2 - в Лечче. Спортивный директор Джованни Сартори заявляет, что "три тенора" Алехандро Гомес, Йосип Иличич и Дуван Сапата остаются. Команда серьёзно настроена и никак не хочет в историческом сезоне потерять место в Топ-4.

Подводные камни существуют. Нелюбителю ротации Гасперини страшно не нравится идея пяти замен. Его "Аталанта" всегда начинает сезон плохо, а нынешнюю ситуацию вполне можно назвать началом. Также "Богиня" страдает при 2-3 матчах в неделю, а ведь именно это её и ожидает. В ближайшее время придётся играть с "Лацио" и "Наполи", далее - поехать в гости к "Ювентусу". Но все же ставить против неё в борьбе за Топ-4 неразумно. Тем более, что "Ла Деа" лидирует по голам вышедших на замену (14), в то время, как "Рома" и "Интер" - в хвосте этого рейтинга. Весьма важный факт при плотном календаре.

Неразумно в том числе и из-за состояния главного соперника. "Рома" идёт в темпе предыдущего сезона, считающегося провальным. В 2020-ом году набрала 10 очков и пропустила 18 мячей в девяти матчах, в частности, опозорившись против "Сассуоло" и "Болоньи". И это еще не всё! Рекордный убыток за девять месяцев (126 миллионов евро), отказ Джеймса Паллотты от предложения о продаже клуба, встреченный в Совете Директоров ворчанием, позавчерашнее официальное отстранение спортивного директора Джанлуки Петраки после оскорбительных высказываний в частном разговоре с президентом... Сумасшедший бардак.

При всех бурях Паулу Фонсека пытается сохранить спокойствие в команде, и небезуспешно. Старается убедить всех в своей вере в попадание в Топ-4. Игроки привязаны к нему. А Паллотта и вовсе считает, что "Роме" сильно повезло с интеллигентным взрослым спокойным тренером. На перерыв команда ушла с 4:0 над "Лечче" и 4:3 в Кальяри. С другой стороны, тот же Петраки еще до отстранения, в начале июня, говорил о недостаточной сфокусированности и страсти игроков на тренировках. "Волки" отстают от "Аталанты" (у которой матч в запасе) лишь на три очка, а "Наполи" опережают на шесть. Но, похоже, им лучше смотреть вниз.

Борьба за шестое место

Прежде всего - на "Наполи". Неаполитанцы совершили чудо в Кубке Италии. Еще более чудесное, если вспомнить о пропасти, в которую упали осенью. Причём, это чудо - не случайность, а результат процесса. Если начинать считать с назначения Дженнаро Гаттузо, его команда идет четвёртой в лиге, по результатам во втором круге - второй, по результатам последних шести матчей - первой. Президент Аурелио Де Лаурентис заявляет, что благодаря работе Рино этот успех просто витал в воздухе. И останавливаться тренер не собирается. Он уже призывает игроков постараться догнать даже "Аталанту".

Слишком большое отставание, первый круг, в котором набраны на 20 очков меньше, чем в предыдущем сезоне, слишком оборонительная игра в Кубке, неизбежное падение напряжения после большой победы - все это охлаждает верящих в очередное чудо "Наполи". Чуда на самом деле не будет. Но в плотнейшей борьбе за шестое место команда Гаттузо с её уверенностью в себе, практически двумя равноценными составами, умением и доминировать, и отбиваться, лучшим бомбардиром в её истории Дрисом Мертенсом, которого уже называют "инопланетянином" и "убийцей возле ворот", должна победить.

"Милану" уверенности в себе точно не хватает. Эффект прихода Златана Ибрагимовича испарился. До перерыва "россонери" добыли лишь одну победу в пяти матчах лиги - над мёртвым и похороненным "Торино". Вес ужасного начала сезона и скандальное увольнение Звонимира Бобана больно бьют. Как и разговоры о приходе Ральфа Рангника. Вполне возможно, об этом объявят уже на следующей неделе. Логично, что нынешний главный тренер Стефано Пиоли теряет мотивацию. Да еще и если вспомнить о провальных последних стадиях сезона при нем в "Интере" и "Фиорентине" - его двух предыдущих командах...

Команда вовсе не безнадёжна. Она динамична, атакует, много создаёт. В Кубке уверенно выдержала вдесятером против "Ювентуса" при дисквалифицированных Ибре, Кастильехо и Тео Эрнандесе - лучших игроках. Сообщают о приходе в себя и отличных действиях на тренировках Лукаса Пакеты, центр обороны Романьоли-Кьер силен. С другой стороны, уж слишком много посторонних мыслей, слишком мало результата. Ибрагимович травмирован, в первых турах точно не сыграет, а его контракт заканчивается 30-го июня. Не факт, что он останется. И не факт, что "Милан" попадет в Топ-7 и в Лигу Европы.

Хвост Топ-10

Помешать "россонери" способны немало команд. Уже сегодня их могут обойти "Парма" и "Верона". Первые жутко нестабильны, одержали лишь три победы в последних девяти матчах, в последних трёх забили лишь один мяч. Но всегда опасны, специалисты по плохо готовым соперникам (а ныне все плохо готовы). А вторые умеют громить аутсайдеров и перебарывать середняков. Серия веронцев из девяти матчей без побед прервалась лишь в марте, их оборона - четвёртая в лиге. Вопрос в умении сохранить главный козырь - интенсивную игру. И найти бомбардира, который забивает более четырёх мячей за сезон.

"Болонья" и "Сассуоло" также готовы к борьбе. Первые продлили контракт с Синишей Михайловичем, вроде бы оправляющимся от страшной болезни. Даже при ужасающей нестабильности и 21-ом матче подряд с пропущенными они очень близки к седьмому месту. А если найдут стабильность и безжалостность... "Сассуоло" же уже нашёл. Набрал 13 очков из 18-ти последних возможных, также щёлкает неготовых соперников, вывел Жереми Бога на уровень заинтересованности "Наполи", готовит новый контракт для тренера Роберто Де Дзерби. За этими интенсивными атакующими командами будет очень интересно следить.

Коварное болото

Как минимум девяти командам следует бояться вылета. В "Фиорентине" уважают работу, проделанную Джузеппе Якини, но стабильности нет и здесь. То 2:0 над "Наполи", то 5:1 над "Сампдорией", а то и 0:0 с "Удинезе". По ничьим команда первая в лиге. Мысли об уходе Федерико Кьезы и Гаэтано Кастровилли отвлекают, а массовая заболеваемость коронавирусом весной настораживает. "Кальяри" после 13-ти матчей без поражений выдал 11 без побед и потерял весь энтузиазм рекордных осенних месяцев, сменил тренера Роландо Марана на Вальтера Дзенгу, занят трансферными эпопеями Раджи Наингголана и Жоао Педро.

После четырех ничьих и трех поражений в последних семи матчах "Удинезе" также тянет вниз. Нужно просыпаться. И забыть о жёстких выступлениях руководства против возвращения лиги. Выступало против этого и руководство "Торино". Эту команду после шести поражений подряд, в том числе 0:7 дома от "Аталанты", перерыв просто спас. Новый тренер Морено Лонго заявляет, что наиграл новую тактическую схему 4-4-2, не ищет отмазок даже в тяжёлых травмах Даниэле Базелли и Симоне Верди. Новый спортивный директор Давиде Ваньяти должен принести ветер перемен. Однако зимние кошмары всё ещё теребят.

Аутсайдеры

Владелец "Дженоа" Энрико Прециози уверен, что обе генуэзские команды не вылетят. Не факт. Его команда с третьим тренером в сезоне Давиде Николой набрала 11 очков в шести матчах и выглядела прилично. Но это ничего не обещает. 14 очков "Сампдории" в последних десяти матчах - достаточный темп для выживания, однако сильно беспокоит повальное весеннее заражение коронавирусом, драка Тонелли и Рамиреса на тренировке. И еще более - различные интервью Клаудио Раньери. Вроде "возвращаться абсурдно, но большие интересы заставляют нас играть". С таким явным нежеланием играть прямая дорога к вылету.

"Лечче" и "Брешия" также не желали возвращаться. Однако ныне думают иначе. Первые начали февраль тремя красивыми победами, но затем проиграли дважды с общим счётом 2:11. Неясно, на что они способны. Но спастись победители "Наполи" и не проигравшие "Интеру" могут. У вторых, представителей коронавирусного ада Ломбардии, ситуация гораздо хуже - девять очков до спасения и война с Марио Балотелли. Вряд ли спасётся и СПАЛ, оставшийся без строителей команды - Ваньяти и тренера Леонардо Семпличи. Луиджи Ди Бьяджо абсолютно неопытен на таком уровне. Семь очков его команда не отыграет.

Украинский след

Если "Аталанта" традиционно для себя начнет плохо - у Руслана Малиновского появится шанс. Пять замен и плотный календарь обеспечат ему больше игрового времени. Он всегда добавляет интенсивность, нагнетает, точно пасует, опасно бьёт. В феврале-марте был весьма заметным. Но всё же при такой форме "теноров" кардинальные изменения мы вряд ли увидим. Гасперини не видит украинца опорником, забивает он гораздо меньше (четыре гола), чем атакеры. Сколько выходов в стартовом составе Руслан добавит к шести? Вряд ли много.

Евгений Шахов также заиграл в феврале-марте, но благодаря травмам. Ныне травм меньше, опорником не видят и его, и он забивает и ассистирует мало. Можно предположить, что при плотном календаре он добавит немало игровых минут к своим 726-ти. Впрочем, и от него вряд ли стоит ожидать твёрдого места в "старте".