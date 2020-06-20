Серия А вернулась: Торино избежал антирекорда

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Парма" 1:1

Голы: Нкулу 15 - Куцка 31

Нереализованный пенальти: Белотти 48 (вратарь)

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Иццо, Нкулу, Бремер, Ринкон, Мейте, Беренгер (Айна 68), Эдера (Лукич 82), Белотти, Дзадза

"Парма": Сепе, Дармиан (Лорини 85), Якопони, Алвеш, Гальоло, Скоццарелла (Эрнани 70), Куцка (Бругман 85), Куртич, Жервиньо (Капрари 73), Корнелиус, Кулушевски

Предупреждения: Ринкон 62 - Якопони 47, Бругман 86

После 103-ех дней отсутствия Серия А наконец-то вернулась. И сразу же неплохим матчем. Точнее - 48-ю минутами. "Торино", для которого перерыв был просто манной небесной, желал предотвратить антирекорд клуба из семи поражений в лиге подряд. Слова его лидера Андреа Белотти о том, что "время слов закончилось", настраивали на борьбу. "Парма" же после всего одного гола в трёх матчах перед перерывом желала вновь начать забивать. И выйти на седьмое место в лиге за счёт "Милана". Как результат - обе команды старались, прилично поборолись и нашли голы. Вот только на весь матч их не хватило.

В первой и третьей 15-тиминутках первого тайма доминировали хозяева, во второй - гости. Причём при довольно высоком темпе. Правда, откровенно не хватало точности и опасных моментов. Но два гола мы увидели. После серии забросов с флангов в штрафную Сепе с игры заброс с углового принес успех - Нкулу мощно пробил головой. Предпоследней команде лиги по владению мячом в ответ пришлось делать то, что она не любит. Получилось неплохо. Интересная атака закончилась пасом Жервиньо назад от лицевой линии. Куцка замкнул мощным ударом из центра штрафной, который Сиригу все же должен был отбивать не в ворота.

Еще до гола "Пармы" Нкулу чуть не забил в собственные ворота - Сиригу выручил. Второй тайм также начался бурно. Сразу же Де Сильвестри с фланга сбросил, Дзадза в упор не пробил Сепе, Эдеру на добивании сбили, а плохой пенальти Белотти был легко отбит. Правда, после этого игра будто выключилась. До середины тайма, когда Сиригу пришлось брать плотные удары Кулушевски и Жервиньо, а свободный Эдера не попал головой с четырёх метров. Не удался и финальный штурм "Торино". По большому счёту, его не было вовсе.

"Парма" все же обходит "Милан". По разнице мячей. А "Торино" в четвёртом матче главного тренера Морено Лонго набирает первое очко и ныне в трёх над зоной вылета. Хотя бы антирекорда он избежал.