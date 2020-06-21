Новая глава для Бога. Лучший дриблер Серии А заявил о готовности покинуть Сассуоло

Вингер "Сассуоло" Жереми Бога заявил о готовности покинуть клуб.

"Я готов к следующей главе", – заявил француз Telefoot.

"Также я не жалею об уходе из "Челси", это было лучшее решение в сложившихся обстоятельствах. Однако пока ничего не ясно. Я говорил с наставником Роберто Де Дзебри, чтобы прояснить ситуацию.

Я готов к новым испытаниям, будь то другой клуб в Серии А или заграничная команда. Также я мог бы остаться в "Сассуоло". Я думаю, что мне подходит этот чемпионат, ведь я провожу лучший сезон в карьере".