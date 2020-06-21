  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Новая глава для Бога. Лучший дриблер Серии А заявил о готовности покинуть Сассуоло
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новая глава для Бога. Лучший дриблер Серии А заявил о готовности покинуть Сассуоло

Италия
(2 голосов)

На счету француза 8 голов и 2 ассиста в этом сезоне

Новая глава для Бога. Лучший дриблер Серии А заявил о готовности покинуть Сассуоло
Новина українською

Вингер "Сассуоло" Жереми Бога заявил о готовности покинуть клуб.

"Я готов к следующей главе", – заявил француз Telefoot.

"Также я не жалею об уходе из "Челси", это было лучшее решение в сложившихся обстоятельствах. Однако пока ничего не ясно. Я говорил с наставником Роберто Де Дзебри, чтобы прояснить ситуацию.

Я готов к новым испытаниям, будь то другой клуб в Серии А или заграничная команда. Также я мог бы остаться в "Сассуоло". Я думаю, что мне подходит этот чемпионат, ведь я провожу лучший сезон в карьере".

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему вингеру со стороны "Наполи", "Интера" "Ювентуса" и "Челси". Последние имеют опцию обратного выкупа игрока.

В нынешнем сезоне Серии А на счету Бога 8 голов и 2 результативных передачи в 24 матчах. Также он идет в лидерах чемпионата по обводкам, совершая в среднем 4.4 удачные попытки дриблинга за 90 минут.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сассуоло (Сассуоло) Жереми Бога
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...