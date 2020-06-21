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Новая глава для Бога. Лучший дриблер Серии А заявил о готовности покинуть Сассуоло
На счету француза 8 голов и 2 ассиста в этом сезоне
Вингер "Сассуоло" Жереми Бога заявил о готовности покинуть клуб.
"Я готов к следующей главе", – заявил француз Telefoot.
"Также я не жалею об уходе из "Челси", это было лучшее решение в сложившихся обстоятельствах. Однако пока ничего не ясно. Я говорил с наставником Роберто Де Дзебри, чтобы прояснить ситуацию.
Я готов к новым испытаниям, будь то другой клуб в Серии А или заграничная команда. Также я мог бы остаться в "Сассуоло". Я думаю, что мне подходит этот чемпионат, ведь я провожу лучший сезон в карьере".
Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему вингеру со стороны "Наполи", "Интера" "Ювентуса" и "Челси". Последние имеют опцию обратного выкупа игрока.
В нынешнем сезоне Серии А на счету Бога 8 голов и 2 результативных передачи в 24 матчах. Также он идет в лидерах чемпионата по обводкам, совершая в среднем 4.4 удачные попытки дриблинга за 90 минут.