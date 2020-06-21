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Интер готовит предложение по Тонали, Сенси будет выкуплен

Италия
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"Нерадзурри" намерены существенно усилить центр поля

Интер готовит предложение по Тонали, Сенси будет выкуплен
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"Интер" определился с трансферными целями на лето.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, клуб все же решился на выкуп 24-летнего хавбека Стефано Сенси. Миниатюрный хавбек здорово начал карьеру в миланском клубе, будучи одним из лучшим в команде на старте кампании, однако существенно сдал к зиме из-за проблем с физподготовкой. По ходу сезона он получил 5 повреждений различной степени тяжести, наиграв всего 17 матчей (3 голами + 4 ассиста). Несмотря на все, он будет выкуплен у "Сассуоло" за 20 миллионов евро.

Кроме того, "Интер" рассматривает вундеркинда "Брешии" Сандро Тонали в качестве приоритетной цели на лето. Однако для начала клубу нужно избавиться от Раджи Наингголана.

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В статье: Интер (Милан) Брешия (Брешия) Стефано Сенси Сандро Тонали
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