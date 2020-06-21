Шевченко: Пирло ходил по полю пешком и все равно был лучшим

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил об игре Андреа Пирло.

"В то время, когда я уже завершил карьеру, Пирло еще продолжал выступать за "Ювентус". Однажды я его спросил: "Ты хотя бы потеешь, когда играешь?"

Когда мы были партнерами по команде, то Андреа был моложе, но в 30 лет он уже так хорошо понимал игру, что мог ходить пешком и все равно был лучше остальных. Он обладал способностью читать моменты и очень высоким футбольным IQ", – рассказал Шевченко The Athletic.