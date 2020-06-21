Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко: Пирло ходил по полю пешком и все равно был лучшим
Украинец высказался о бывшем партнере по команде
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил об игре Андреа Пирло.
"В то время, когда я уже завершил карьеру, Пирло еще продолжал выступать за "Ювентус". Однажды я его спросил: "Ты хотя бы потеешь, когда играешь?"
Когда мы были партнерами по команде, то Андреа был моложе, но в 30 лет он уже так хорошо понимал игру, что мог ходить пешком и все равно был лучше остальных. Он обладал способностью читать моменты и очень высоким футбольным IQ", – рассказал Шевченко The Athletic.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ascent (Луксор)
21.06.2020 в 15:58
Ответить
0
-1
Просто Квашин (Харьков)
21.06.2020 в 16:32
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...