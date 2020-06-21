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Шевченко: Пирло ходил по полю пешком и все равно был лучшим

Италия
(2 голосов)

Украинец высказался о бывшем партнере по команде

Шевченко: Пирло ходил по полю пешком и все равно был лучшим
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил об игре Андреа Пирло.

"В то время, когда я уже завершил карьеру, Пирло еще продолжал выступать за "Ювентус". Однажды я его спросил: "Ты хотя бы потеешь, когда играешь?"

Когда мы были партнерами по команде, то Андреа был моложе, но в 30 лет он уже так хорошо понимал игру, что мог ходить пешком и все равно был лучше остальных. Он обладал способностью читать моменты и очень высоким футбольным IQ", – рассказал Шевченко The Athletic.

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В статье: Андрей Шевченко Андреа Пирло Милан (Италия)
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(2 голосов)
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
21.06.2020 в 15:58
Милевский тоже...
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
21.06.2020 в 16:32
Причем с 17 лет....
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0
0


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