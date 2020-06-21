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Ювентус готов включить Бернардески или Ругани в сделку по Раулю Хименесу
"Вулверхэмптон" оценивает форварда в 60 миллионов евро
Tuttosport сообщает, что нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес близок к тому, чтобы покинуть стан "волков" уже этим летом.
"Вулвз" оценивает 29-летнего форварда в 60 млн евро. "Ювентус" проявляет интерес к мексиканскому футболисту.
Руководство туринцев хочет включить в сделку своих игроков, а именно вингера Федерико Бернардески и защитника Даниэля Ругани, чтобы снизить итоговую сумму трансфера.
Также, ранее в СМИ была информация, что Хименес интересен ряду клубов АПЛ.
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Источник:Tuttosport
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