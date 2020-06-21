Серия А. Аталанта не заметила пандемию и Сассуоло

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Сассуоло" 4:1

Голы: Джимсити 16, Д. Сапата 32, 67, Бурабия 37 (автогол) - Бурабия 90+2

"Аталанта": Голлини, Джимсити (Толой 87), Кальдара, Паломино, Хатебур, Де Роон, Фройлер (Малиновский 69), Гозенс (Кастань 69), Пашалич, Д. Сапата (Муриэль 69), А. Гомес (О. Колли 88)

"Сассуоло": Консильи, Тольян (Мулдур 46), Марлон (Маньяни 69), Пелузо, Кирьякопулос, Локателли (Обьянг 76), Бурабия, Берарди (Джуричич 61), Дефрель, Бога (Хараслин 61), Капуто

Предупреждения: Пашалич 40, Джимсити 75, Муриэль 82, Толой 90+1 - Тольян 8, Пелузо 45+2, Марлон 66

Город Бергамо оказался в эпицентре пандемии коронавируса и очень сильно пострадал. Ни в коем случае нельзя сравнивать, но и в футбольном плане наиболее пострадали бергамцы. Ведь на вынужденный перерыв они ушли с шестью победами, ничьей и 28-ю (!) забитыми в семи матчах. "Богиня" очень желала уже в первом матче после возвращения сохранить темп и порадовать земляков. Задача была непростой, ведь соперник добыл 13 очков в своих последних шести матчах, также ищет голы и быстрыми красивыми контратаками может замучить кого угодно. Однако оказалось, что пандемия ничем не помешала бергамцам.

"Аталанта" начала матч без своих лучших бомбардиров. Луис Муриэль - игрок запаса, а Йосип Иличич получил повреждение. Впрочем, поначалу страдала как раз ее оборона. Два из трех выходов один-на-один остановил свисток об офсайде, в третьем Голлини успел к мячу. Но вскоре Сапата и Консильи создали такой же момент. Энергичный обмен ударами обещал голы. И уже на 16-ой минуте после подачи углового и скидки головой Кальдары Джимсити открыл счет. Гол Гомеса был отменен лишь из-за легкого касания руки Гозенса. А к треугольнику Гомес - Гозенс (головой) - Сапата (головой в падении) претензий уже не нашлось.

В первом круге "Аталанта" забила "Сассуоло" четыре мяча за 35 минут, в предыдущем сезоне переигрывала его со счетом 6:2. Ныне третий гол был забит "лишь" на 37-ой (за пару минут до того Сапата головой попал в перекладину). Дуван вывел Гомеса на вратаря, и Алехандро помогла серия рикошетов. А в концовке первого тайма и начале второго Берарди, Капуто и Дефрель могли вернуть интригу. Однако Голлини блестяще выиграл дуэли, его команда далее усыпила игру и реализовала штрафной - навес Гомеса, удар головой Сапаты.

"Аталанта" сохранила темп последних семи матчей - четыре мяча в среднем.