Италия
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Аталанта - Сассуоло 4:1. 22 минуты Малиновского. Видеообзор матча
Подопечные Гасперини одержали разгромную победу в матче 25-го тура
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Сассуоло" 4:1
Голы: Джимсити 16, Д. Сапата 32, 67, Бурабия 37 (автогол) - Бурабия 90+2
"Аталанта": Голлини, Джимсити (Толой 87), Кальдара, Паломино, Хатебур, Де Роон, Фройлер (Малиновский 69), Гозенс (Кастань 69), Пашалич, Д. Сапата (Муриэль 69), А. Гомес (О. Колли 88)
"Сассуоло": Консильи, Тольян (Мулдур 46), Марлон (Маньяни 69), Пелузо, Кирьякопулос, Локателли (Обьянг 76), Бурабия, Берарди (Джуричич 61), Дефрель, Бога (Хараслин 61), Капуто
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