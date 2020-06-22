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Аталанта - Сассуоло 4:1. 22 минуты Малиновского. Видеообзор матча

Италия
(1 голосов)

Подопечные Гасперини одержали разгромную победу в матче 25-го тура

Аталанта - Сассуоло 4:1. 22 минуты Малиновского. Видеообзор матча
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Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Сассуоло" 4:1

Голы: Джимсити 16, Д. Сапата 32, 67, Бурабия 37 (автогол) - Бурабия 90+2

"Аталанта": Голлини, Джимсити (Толой 87), Кальдара, Паломино, Хатебур, Де Роон, Фройлер (Малиновский 69), Гозенс (Кастань 69), Пашалич, Д. Сапата (Муриэль 69), А. Гомес (О. Колли 88)

"Сассуоло": Консильи, Тольян (Мулдур 46), Марлон (Маньяни 69), Пелузо, Кирьякопулос, Локателли (Обьянг 76), Бурабия, Берарди (Джуричич 61), Дефрель, Бога (Хараслин 61), Капуто

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Сассуоло (Сассуоло)
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