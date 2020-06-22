Идеальные комбинации Конте. Интер - Сампдория 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча чемпионата Италии между Интером и Сампдорией. Команда Антонио Конте владела ощутимым преимуществом, которое воплотила в два забитых мяча. Оба гола стали итогом тонких комбинаций, финальные точки в которых поставили Лукаку и Мартинес. Сампдория, впрочем, не сдавалась и смогла один мяч отыграть, но не более.

Серия А. Матч 25-го тура

21 июня. Милан. "Джузеппе Меацца"

Интер - Сампдория 2:1

олы: Лукаку 10 Мартинес 33 - Торсби 53