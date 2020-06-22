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Идеальные комбинации Конте. Интер - Сампдория 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Серии А Интер - Сампдория, 21 июня 2020
Вашему вниманию видео обзор матча чемпионата Италии между Интером и Сампдорией. Команда Антонио Конте владела ощутимым преимуществом, которое воплотила в два забитых мяча. Оба гола стали итогом тонких комбинаций, финальные точки в которых поставили Лукаку и Мартинес. Сампдория, впрочем, не сдавалась и смогла один мяч отыграть, но не более.
Серия А. Матч 25-го тура
21 июня. Милан. "Джузеппе Меацца"
Интер - Сампдория 2:1
олы: Лукаку 10 Мартинес 33 - Торсби 53
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