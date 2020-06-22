Серия А. Милан куражится в Лечче, Фиорентина не побеждает Брешию

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Милан" 1:4

Голы: Манкозу 54 (пен.) - Кастильехо 26, Бонавентура 55, Ребич 57, Леау 72



"Лечче": Габриэль, Рисполи, Меккарьелло, Лучиони, Кальдерони, Петриччионе, Тахцидис, Манкозу (Шахов 87), Фалько, Сапонара (Вера 87), Лападула (Бабакар 46)



"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Кьер (Габбия 40), А. Романьоли, Эрнандес, Кесси (Пакета 86), Беннасер, Кастильехо (Салемакерс 68), Чалханоглу, Бонавентура (Билья 86), Ребич (Леау 68)



Предупреждения: Лучиони 48 - Габбия 64

Полуфинал Кубка оставил "Милан" в смешанных чувствах. Без забитых, вылет, продление серии до лишь одной победы в последних семи матчах. В уик-энд перенесённые матчи "Вероны" и "Пармы" опустили его на девятое место в лиге. Буря вокруг прихода Ральфа Рангника и летней революции и вовсе отвлекает от футбола. Златан Ибрагимович всё ещё травмирован. С другой стороны, уверенно выдержать в гостях у "Ювентуса" вдесятером без Ибры, Тео Эрнандеса и Кастильехо - неплохое достижение. Стефано Пиоли остался доволен, пообещал побороться за место в Еврокубках. И в Лечче эта борьба началась.

Хозяева ушли на перерыв с 2:11 в двух матчах, а сегодня остались без опорников Майера, Дейолы и Барака. Тем не менее, их наставник Фабио Ливерани поставил в "старт" не Евгения Шахова, а атакеров Манкозу, Фалько и Сапонару. Похоже, это было ошибкой. Ведь после равного скучного старта "Милан" завладел инициативой. Бонавентура после розыгрыша углового в упор, Кастильехо с игры заставляли Габриэля тяжело работать. Кесси проверил его издали, а Эрнандес - с левой части штрафной. А на 26-ой минуте треугольник Бонавентура-Чалханоглу(справа)-Кастильехо принес гол.

После этого "Милан" традиционно для себя принялся играть с огнём - заснул, отдал мяч "Лечче". Меккарьелло наказал его мощным ударом с угла вратарской. Спас соперника сантиметровый офсайд. И неточность после прорыва и удара Лападулы в концовке первого тайма. А в начале второго Бабакар должен был замыкать прострел в десяти метрах от ворот точнее. Так что гол Манкозу с сомнительного пенальти (Габбия столкнулся с Бабакаром) был заслуженным. Впрочем, почти сразу же воспитанник "Милана" Габриэль отбил не лучший удар Чалханоглу издали на Бонавентуру, а Ребич устроил контратаку через полполя.

До финального свистка команда, перед матчем опережавшая по забитым в лиге лишь трёх соперников (!), еще и успела впервые с сентября 2018-го оформить четыре гола в одном матче в турнире. Более того, худшая команда Серии А по ударам головой забила именно так - Конти навесил на Леау. Хороший заряд энергии на ожидающие тяжёлые битвы. Но в эйфорию впадать не следует. Уж слишком слабым был "Лечче" из зоны вылета с его худшей обороной в лиге.

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Флоренция. "Артемио Франки"



"Фиорентина" - "Брешия" 1:1



Голы: Х. Пеццелла 29 - Ал. Доннарумма 17 (пен.)



"Фиорентина": Драговски, Чеккерини, Х. Пеццелла, Касерес, Дальберт (Лирола 46), Кастровилли, Пулгар, Данкан (Геззаль 67, Миленкович 73), Кьеза (Соттил 90+2), Влахович, Рибери (Кутроне 90+2)



"Брешия": Йоронен, Сабелли, Папетти, Матею, Семприни (Мартелла 84), Бьярнасон (Ромуло 55), Тонали, Д. Дессена, Жмрхал (Шпалек 66), Скрабб (Торрегросса 55), Ал. Доннарумма



Предупреждения: Касерес 15, Чеккерини 22, Дальберт 32, Кьеза 87 - Папетти 61, Семприни 75, Шпалек 82, Торрегросса 86



Удаление: Касерес 71 (вторая жёлтая)

"Фиорентину" также ожидает летняя революция, она также переживает турбулентный сезон. Лидирует в лиге по ничьим, проиграла лишь два матча Серии А из последних девяти, но и выиграла лишь один из шести. И один из девяти домашних. Также полтора десятка работников команды переболели коронавирусом. Сегодня ей попалась последняя команда лиги, почти вылетевшая, не желавшая возвращаться на поле и воюющая с Марио Балотелли. Главный тренер Джузеппе Якини призывал и против нее играть будто она "Ювентус". Сыграли ли? Абсолютно нет. Более того - еле вытащили очередную ничью.

Счет открыли гости. Дессена уже был готов замыкать прострел, когда Касерес сбил его сзади. В ответ Пеццелла нанес точный удар головой с подачи углового Пулгара. Кстати, заработал этот угловой классным проходом Франк Рибери, наконец-то оправившийся от тяжелой травмы. Во втором тайме два гола "Фиорентины" отменили из-за офсайда, Касерес оставил ее вдесятером. А Драговски был вынужден спасать в добавленное время, увеличивая гандикап над "Лечче" до шести очков.

Неужели флорентийцам, как и год назад, вновь придется бороться против вылета до последнего?