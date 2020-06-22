"Вы еще не видели настоящего Эриксена". Полузащитник Интера намерен продолжать прогрессировать

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен, который в игре против "Самдории" отметился голевой передачей, уверяет, что он может выступать еще лучше.

"Не думаю, что вы видели настоящего Эриксена. Я могу продолжать улучшаться и приносить команде больше пользы. У меня было несколько шансов сегодня, но иногда я спешил с ударом. В будущем я буду выглядеть лучше.

Я уверен, что переход в "Интер" стал правильным решением. Меня тепло встретили товарищи по команде и фанаты. Я горжусь тем, что сейчас защищаю цвета такого клуба", - цитирует датчанина Sky Sport Italia.

За две игры после карантина Эриксен отметился одним голом и одной голевой передачей.