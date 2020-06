Скончался легендарный футболист Милана Пьерино Прати

Сегодня, на 73-м году, ушел из жизни экс-футболиста "Милана", "Ромы", "Фиорентины" и сборной Италии Пьерино Прати.

Он выступал на позиции центрального нападающего и наиболее успешно играл именно за "россонери". Он завоевал с клубом семь трофеев, одним из которых стал кубок Чемпионов (1968/69). Занимает девятое место в списке лучших бомбардиров "Милана" за всю историю (102 гола).

Former Milan player Pierino Prati (1967 - 1973) has died. Our condolences to his family



Serie A: 1967–68

Coppa Italia: 1971–72, 1972–73

European Cup: 1968–69

European Cup Winners' Cup: 1967–68, 1972–73

Intercontinental Cup: 1969 pic.twitter.com/F4uvyjSZg9