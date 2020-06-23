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Теперь он первый не только в АПЛ и Ла Лиге, но и в Италии: Роналду забил свой 43-й гол в Серии А
Руй Кошта позади Криштиану
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал автором победного гола в игре чемпионата Италии с "Болоньей" (2:0).
По информации интернет-портала Goal.com, многократный обладатель Золотого мяча забил свой 43-й гол за карьеру в Серии А, побив рекорд бывшего полузащитника "Милана" и "Фиорентины" Руя Кошты (42) среди португальских игроков.
Отметим, что 35-летний Роналду – лучший голеадор среди соотечественников в Ла Лиге (311 голов за "Реал" в рамках 292 поединков) и в Английской Премьер-лиге (84 забитых мяча за "Манчестер Юнайтед" в 196 матчах).