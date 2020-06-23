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Теперь он первый не только в АПЛ и Ла Лиге, но и в Италии: Роналду забил свой 43-й гол в Серии А

Италия
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Руй Кошта позади Криштиану

Теперь он первый не только в АПЛ и Ла Лиге, но и в Италии: Роналду забил свой 43-й гол в Серии А
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Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал автором победного гола в игре чемпионата Италии с "Болоньей" (2:0).

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По информации интернет-портала Goal.com, многократный обладатель Золотого мяча забил свой 43-й гол за карьеру в Серии А, побив рекорд бывшего полузащитника "Милана" и "Фиорентины" Руя Кошты (42) среди португальских игроков.

Отметим, что 35-летний Роналду – лучший голеадор среди соотечественников в Ла Лиге (311 голов за "Реал" в рамках 292 поединков) и в Английской Премьер-лиге (84 забитых мяча за "Манчестер Юнайтед" в 196 матчах).

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В статье: Криштиану Роналду Серия А Чемпионат Италии Руй Кошта
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Источник:
Goal.com

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