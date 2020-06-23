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Реабилитация после финала Кубка Италии? Болонья – Ювентус 0:2. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

По голу от Дибалы и Роналду

Реабилитация после финала Кубка Италии? Болонья – Ювентус 0:2. Обзор матча и видео голов
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На протяжении всего поединка команда Маурицио Сарри владела преимуществом во всех аспектах: опасные моменты, контроль мяча и территории. "Старая синьора" трансформировала эти компоненты в преимущество на табло – в первом тайме отличились Криштиану Роналду и Пауло Дибала.

Во втором половине встречи "Ювентус" уверенно довел дело до победы. На первой компенсированной минуте к основному времени поединка нервы сдали у Данило – бразилец получил вторую желтую карточку и отправился отдыхать. Видимо, бездарно исполненного пенальти против "Наполи" слишком мало, чтобы загнать себя в психологическую яму.

Смотрите видеообзор матча 27-го тура чемпионата Италии "Болонья" – "Ювентус".

Болонья. "Ренато Даль'Ара".

"Болонья" – "Ювентус" 0:2

Голы: Роналду (23, пенальти), Дибала (36)

Удаление: Данило (90+1, вторая желтая карточка)

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В статье: Ювентус (Турин) Болонья (Болонья) Серия А Чемпионат Италии
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