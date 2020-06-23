Брешиа отказалась продавать Тонали за 30 миллионов евро

Миланский "Интер" близок к подписанию полузащитника "Брешии" Сандро Тонали, пишет Calciomercato.

По данным источника, клубы находятся на финальной стадии переговоров, и в ближайшее время сделка будет завершена. Сообщается, что "Брешиа" не согласилась на предложенные "Интером" € 30 млн, и сумма трансфера составит около € 50 млн.

Сандро Тонали — воспитанник "Брешии". В основном составе команды дебютировал в 2017 году, когда "Брешия" играла в Серии В. В этом розыгрыше чемпионата Италии, прерванном из-за пандемии коронавируса, Сандро Тонали провёл за "Брешию" 24 матча, забил один мяч, отдал пять результативных передач и получил шесть жёлтых карточек.

"Интер", набрав 56 очков в 26 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Серии А.