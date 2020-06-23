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Ювентус теряет Де Шильо на несколько недель. В клубе не осталось левых защитников

Италия
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Ювентус теряет Де Шильо на несколько недель. В клубе не осталось левых защитников
UA-Футбол
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Защитник "Ювентус" Маттиа Де Шильо получил повреждение в последней игре "зебр". Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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У него было диагностировано растяжение сухожилия. По предварительным прогнозам, он пропустит не менее десяти дней. Для итальянца это уже третья травма в сезоне.

Маттиа был последним, кто закрывал позицию левого защитника. Сейчас в "Ювентусе" травмирован Алекс Сандро и дисквалифицирован Данило. Вероятно, что туда будет отправлен Матюиди, который уже однажды выходил на этой позиции.

В этом сезоне Де Шильо успел провести 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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В статье: Ювентус (Турин) Маттиа Де Шильо Блез Матюиди
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