Ювентус теряет Де Шильо на несколько недель. В клубе не осталось левых защитников

Защитник "Ювентус" Маттиа Де Шильо получил повреждение в последней игре "зебр". Об этом сообщил официальный сайт клуба.

У него было диагностировано растяжение сухожилия. По предварительным прогнозам, он пропустит не менее десяти дней. Для итальянца это уже третья травма в сезоне.

Маттиа был последним, кто закрывал позицию левого защитника. Сейчас в "Ювентусе" травмирован Алекс Сандро и дисквалифицирован Данило. Вероятно, что туда будет отправлен Матюиди, который уже однажды выходил на этой позиции.

В этом сезоне Де Шильо успел провести 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями.