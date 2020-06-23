Индзаги рассказал о готовности Лацио к игре против Аталанты

Уже завтра "Лацио" вернется к матчам Серии А. Сразу их соперником станет мощная "Аталанта". Перед игрой свой комментарий дал наставник "орлов" Симоне Индзаги.

"Мы прекрасно знаем силу соперника, в последние сезоны они очень серьезно прогрессируют. Ребят знают с чем столкнутся. Для нас это будет хороший тест.

Нужно, чтобы "Лацио" играл с тем же настроем, с каким делал это до перерыва. Нам будет немного непривычно, но я уверен, что мои игроки готовы к игре", - заявил итальянский тренер.

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Сейчас "Лацио" отстает от "Ювентуса" на четыре очка, однако еще имеет игру в запасе.