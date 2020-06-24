Датский форвард дважды за сезон забил по три мяча в ворота Дженоа. ВИДЕО

27-летний форвард Корнелиус весьма успешно проводит первый сезон в составе "Пармы". В 20-ти сыгранных в рамках Серии А матчах он забил 11 мячей. Правда, больше половины из них - это голы в ворота только одной команды. Похоже, "Дженоа" для Корнелиуса теперь любимый соперник.

В октябре прошлого года "Парма" разбила генуэзцев 5:1 на своем поле. Андреас тогда своих три гола забил в промежутке с 38-й по 50-ю минуты.

В Генуе ему понадобилось больше времени, но результат тот же - хет-трик. Корнелиус открыл счет на 18-й, удвоил преимущество на 33-й, а оформил разгром на 53-й минутах. В итоге "Парма" одолела "Дженоа" 4:1 и поднялась на седьмое место в турнирной таблице.

Отметим, что Корнелиус является воспитанником "Копенгагена". На заре карьеры провел сезон в "Кардиффе". В 2017-м перешел в "Аталанту", за которую в Серии А сыграл сезон (три гола в 23-х матча). После этого была аренда в "Бордо", а теперь в "Парму" до лета 2021-го.