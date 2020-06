Ювентус близок к подписанию защитника Амьена

"Ювентус" ведет переговоры о переходе защитника "Амьена" Феликса Нзуанго Бикиена, сообщил в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой стадии. Его контракт истекает летом 2021 года. "Юве" готов предложить ему трехлетнее соглашение.

#Juventus are in very advanced talks to sign the young centre-back (born in 2003) Félix #NzouangoBikien from #Amiens. For him is ready 3-years contract. #transfers