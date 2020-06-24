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Ювентус близок к подписанию защитника Амьена

Италия
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Футболист выступает в дубле

Ювентус близок к подписанию защитника Амьена
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"Ювентус" ведет переговоры о переходе защитника "Амьена" Феликса Нзуанго Бикиена, сообщил в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой стадии. Его контракт истекает летом 2021 года. "Юве" готов предложить ему трехлетнее соглашение.

17-летний футболист, который имеет гражданство Франции и Камеруна, за первую команду "Амьена" не выступал.

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В статье: Ювентус (Турин) Амьен Феликс Нзуанго Бикиен
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