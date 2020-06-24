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Пиоли: Златану уже лучше, но пока он тренируется индивидуально

Италия
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Дела Ибры идут на поправку

Пиоли: Златану уже лучше, но пока он тренируется индивидуально
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Наставник "Милана" Стефано Пиоли рассказал о восстановлении нападающего Златана Ибрагимовича.

Тренер признался, что процесс реабилитации 38-летнего шведа идет нормально, он уже тренируется. Правда, еще не в общей группе.

"Не знаю, сможет ли он сыграть против "Ромы". Златану уже лучше, но пока он тренируется индивидуально. Его восстановление проходит гораздо быстрее, чем ожидалось", - цитирует Пиоли L'Equipe.

Напомним, у Ибрагимовича повреждена икроножная мышца правой ноги.

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В статье: Златан Ибрагимович Стефано Пиоли Милан (Италия)
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