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Белотти может заменить Мартинеса в Интере

Италия
(1 голосов)

Равноценная замена?

Белотти может заменить Мартинеса в Интере
UA-Футбол
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Возможный трансфер Лаутаро Мартинеса в "Барселону" вынуждает "Интер" начать поиски его вероятного сменщика.

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По сообщениям CalcioMercato, один из претендентов на пост преемника считается Андреа Белотти. Итальянский игрок проводит текущий на весьма солидном уровне. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Сейчас на счету Андреа 33 матча, в которых он забил 16 голов и отдал три голевые передачи.

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В статье: Интер (Милан) Торино (Турин) Андреа Белотти Лаутаро Мартинес
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