Белотти может заменить Мартинеса в Интере

Возможный трансфер Лаутаро Мартинеса в "Барселону" вынуждает "Интер" начать поиски его вероятного сменщика.

По сообщениям CalcioMercato, один из претендентов на пост преемника считается Андреа Белотти. Итальянский игрок проводит текущий на весьма солидном уровне. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Сейчас на счету Андреа 33 матча, в которых он забил 16 голов и отдал три голевые передачи.