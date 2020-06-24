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Белотти может заменить Мартинеса в Интере
Равноценная замена?
Возможный трансфер Лаутаро Мартинеса в "Барселону" вынуждает "Интер" начать поиски его вероятного сменщика.
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По сообщениям CalcioMercato, один из претендентов на пост преемника считается Андреа Белотти. Итальянский игрок проводит текущий на весьма солидном уровне. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
Сейчас на счету Андреа 33 матча, в которых он забил 16 голов и отдал три голевые передачи.
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