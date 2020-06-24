Серия А. Сумасшедшая концовка лишает Интер победы

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Сассуоло" 3:3

Голы: Лукаку 41 (пен.), Бираги 45+1, Валеро 86 - Капуто 4, Берарди 81 (пен.), Маньяни 89

"Интер": Ханданович, Раноккия (Де Фрай 54), Шкриньяр, Бастони, Мозес (Кандрева 75), Гальярдини, Валеро, Бираги (Янг 75), Эриксен (Агуме 62), Лукаку, Санчес (Л. Мартинес 62)

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Кирикеш (Маньяни 79), Д. Феррари, Рожерио (Кирьякопулос 46), Маньянелли (Локателли 58), Обьянг, Берарди, Джуричич, Бога (Хараслин 66), Капуто (Дефрель 58)

Предупреждения: Шкриньяр 25, Бастони 44 - Рожерио 23

Удаление: Шкриньяр 90+3 (вторая желтая)

"Интер" вернулся после перерыва невразумительно. Вылетел из Кубка, отыграл два противоположных тайма против "Сампдории", победив с трудом. Антонио Конте требует научиться "убивать" матчи. И против "Сассуоло" очередное повторение алгоритма "ранний гол-потеря инициативы-пропущенный" могло дорого стоить. Ведь травмы и ротация оставили команду Конте с ослабленным составом. К тому же, "Сассуоло", несмотря на 1:4 от "Аталанты", создал немало. По словам Конте, даже больше, чем бергамцы. А из десяти последних очных матчей победил "Интер" в семи. И в итоге история повторилась.

На этот раз миланцы как раз пропустили в дебюте. Джуричич провел отличную контратаку и выложил Капуто перед вратарем. В двух похожих эпизодах Берарди задержался. Мяч был у "Интера", скорости были высокими, но с одним Лукаку без Лаутаро Мартинеса защитники "Сассуоло" четко справлялись. Недостаток ударов по воротам обеих команд был им на руку. Штрафной Бираги с фланга Консильи вытащил из-под перекладины. И все же хозяевам чудом удалось найти два гола в концовке тайма. Бога не заметил Шкриньяра и задел его ногу. А Бираги и Алексис Санчес разыграли отличную комбинацию с выстрелом с угла вратарской.

Во втором тайме все казалось под контролем "Интера". "Сассуоло" пытался сравнять, но быстро продвигаться ему не позволяли. А обмен ударами из-за пределов штрафной был бесполезным. Консильи уверенно переводил на угловой, в ворота Хандановича не попадали и близко. Гальярдини даже мог снять все вопросы уже в середине тайма. Он умудрился попасть лишь в перекладину на добивании в пустые ворота с четырех метров (!!) после удара Лукаку и сейва Консильи. Впрочем, казалось, спать Роберто сегодня будет спокойно. Ведь его команда вроде бы полностью обезопасила свои ворота.

Впрочем, в итоге отрицательный алгоритм "Интера" сработал. Не в начале, но в концовке. Команда Конте вновь наступила на те же грабли, несмотря на его заявления, доказав, что ничему не научилась во время перерыва. Янг играл рукой и сбивал Мулдура в своей штрафной. Вначале арбитр пожалел его, ведь Эшли честно пытался убрать руку. Во втором эпизоде все было ясно. Вскоре с подачи штрафного Валеро забил в упор (почему Консильи не вышел?) и вернул преимущество хозяевам. Однако сразу же гости подали угловой, и с повторного прострела Маньяни и Ханданович повторили эпизод Борхи и Андреа.

"Ювентус" и "Интер" разделяют уже восемь очков. Скудетто все дальше от "нерадзурри".