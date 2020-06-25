Серия А. Аталанта - Лацио 3:2. Малиновский - генерал камбека Аталанты и похода Ювентуса

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио" 3:2

Голы: Гозенс 38, Малиновский 66, Паломино 80 - Де Роон 5 (автогол), Милинкович-Савич 11

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Паломино, Толой, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс (Кастань 70), Малиновский (Иличич 77), Д. Сапата (Муриэль 70), А. Гомес

"Лацио": Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду (Баштуш 77), Лаццари, Катальди (Пароло 59), Милинкович-Савич, Луис Альберто (А. Андерсон 77), Хони (Ж. Лукаку 77), Корреа (Кайседо 55), Иммобиле

Предупреждения: Толой 52, Де Роон 56 - Милинкович-Савич 72, Патрик 85

В Бергамо встречались наиболее яркие и интересные команды Италии. В бело-голубом углу - второе место вблизи "Ювентуса", 21 матч без поражений подряд, 19 матчей в сезоне с как минимум двумя забитыми, безоговорочно вторая атака, лучшая оборона, лучшие бомбардир и ассистент в лиге. В черно-синем - безоговорочно лучшая атака (74 гола), 32 гола в восьми последних матчах во всех турнирах, четвертьфинал Лиги Чемпионов, любовь всей Европы, второй ассистент в лиге. Обе команды почти не теряли очки в последних 7-8 матчах, обе обещали нам спектакль, драму, яростную битву. В итоге мы увидели все.

В первом тайме матча первого круга "Аталанта" просто издевалась над "Лацио", забив трижды. А могла и все шесть. Ныне, несмотря на 4:14 и 38 процентов владения мячом до перерыва, поначалу казалось, что "Лацио" издевается над соперником. С блестящих контратак через центр поля и правый фланг он мог забить 4-5 мячей. Де Роон замкнул прострел Лаццари справа в собственные ворота, Милинкович-Савич блестяще пробил издали. Иммобиле дважды смазал из отличных позиций, также проиграл дуэль вратарю. А в обороне против космической атаки соперника "орлы" действовали с издевательским хладнокровием.

"Аталанте" явно мешали отсутствие лучшего бомбардира Иличича и странная пассивность латералей Хатебура и Гозенса. Руслан Малиновский слишком застревал на фланге либо в штрафной без мяча. Именно с его отхода ближе к центру поля начался перелом в игре. Руслан постоянно касался мяча, боролся, пытался играть быстро. Пробивал по воротам со штрафного ("стенка") и с игры издали (вратарь). Начал атаку, продолженную "стенкой" Гомеса и Фройлера и ударом Папу в Стракошу. Тогда Сапата добивал неточно. Начал он и голевую атаку пасом в штрафную Сапате. Хатебур получил пас от Дувана и навесил на голову Гозенсу.

Второй тайм начался заблокированным ударом Малиновского, продолжением серии угловых, неточным ударом Джимсити. Правда, вскоре "Лацио" усыпил игру, и она перешла к вялотекущей скучной осаде штрафной Стракоши. Но именно в такое время после розыгрыша углового состоялся гол. Да еще какой - Малиновскому удался просто великолепный удар издали в ближнюю "девятку". После этого "Лацио" временно отодвинул игру еще дальше. Но его пассивность после перерыва поражала. И плохой выход Стракоши (несколько раз ошибался по ходу матча) при угловом позволил Паломино забить головой.

Команда, добывшая более трети своих очков с помощью камбеков, добывает еще три таких, укрепляется на четвертом месте. Но даже главное - прерывает 21-матчевую серию соперника и помогает "Ювентусу" увеличить гандикап над ним до четырех очков. Исчезновение римлян во втором тайме просто необъяснимо. Мы можем и должны восхищаться голом и игрой Малиновского сегодня, как и походом его команды. Тем не менее, главная новость этого матча и дня после потерь очков "Лацио" и "Интера" - укрепление лидерства "Ювентуса".