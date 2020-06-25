Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский поспособствовал камбэку. Аталанта - Лацио 3:2. Обзор матча и видео голов
Аталанта - Лацио ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.06.2020 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Классный матч в рамках 27-го тура Серии А выдали "Аталанта" и "Лацио". На двоих команды забили пять голов, а победили "бергамаски". К тому же – с камбэком, которому классным голом поспособствовал украинец Руслан Малиновский. Как это было, смотрите в видеообзоре матча.
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Лацио" 3:2
Голы: Гозенс 38, Малиновский 66, Паломино 80 - Де Роон 5 (автогол), Милинкович-Савич 11
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...