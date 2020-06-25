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Малиновский поспособствовал камбэку. Аталанта - Лацио 3:2. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Аталанта - Лацио ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.06.2020 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Малиновский поспособствовал камбэку. Аталанта - Лацио 3:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Классный матч в рамках 27-го тура Серии А выдали "Аталанта" и "Лацио". На двоих команды забили пять голов, а победили "бергамаски". К тому же – с камбэком, которому классным голом поспособствовал украинец Руслан Малиновский. Как это было, смотрите в видеообзоре матча.

Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Лацио" 3:2
Голы: Гозенс 38, Малиновский 66, Паломино 80 - Де Роон 5 (автогол), Милинкович-Савич 11

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Лацио (Рим)
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