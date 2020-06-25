Малиновский поспособствовал камбэку. Аталанта - Лацио 3:2. Обзор матча и видео голов

Классный матч в рамках 27-го тура Серии А выдали "Аталанта" и "Лацио". На двоих команды забили пять голов, а победили "бергамаски". К тому же – с камбэком, которому классным голом поспособствовал украинец Руслан Малиновский. Как это было, смотрите в видеообзоре матча.

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио" 3:2

Голы: Гозенс 38, Малиновский 66, Паломино 80 - Де Роон 5 (автогол), Милинкович-Савич 11